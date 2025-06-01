Гороскоп на сегодня, 1 июня 2025 года, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 1 июня, первый день лета, который обещает быть ярким и эмоциональным. Звезды настраивают нас на волну вдохновения, легкости и новых впечатлений. Луна растет во Льве, а это значит — энергии будет через край. В свою очередь шестые лунные сутки способствуют гармонии, интуиции, любви и даже пророческим озарениям. Это прекрасное время для глубоких размышлений, мечтаний, а также для искренних эмоций и романтики. Астрологи советуют знакам Зодиака провести воскресенье осознанно, прислушиваясь к себе и своему сердцу.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 1 июня.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам захочется драйва, движения и приключений. Идеальный день для активного отдыха, встреч, прогулок на свежем воздухе. Во второй половине дня возможны приятные романтические сюрпризы. Единственное — не стоит давить на других, даже если кажется, что вы знаете лучше. Вечер принесет легкость и вдохновение.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Для вас это будет спокойный, "домашний" день. Звезды советуют посвятить время быту, уюту, семье. Если что-то долго откладывалось — сегодня удастся наконец-то разобраться. Астрологи предупреждают: избегайте лени — она может затянуть. Но это также и отличное время для кулинарных экспериментов, созерцания и теплых разговоров. Вечер хорош для приятного разговора с близкими или просмотра вдохновляющего фильма.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецов ждет очень энергичное воскресенье — будет много новостей, встреч, общения. Возможны интересные идеи и даже интуитивные открытия. Вы можете неожиданно увидеть ответ на вопрос, который давно беспокоит. День подходит для чтения, обучения, духовных практик. Вечер будет романтический, с нотками флирта.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Это воскресенье, 1 июня, может дать вам толчок к глубоким внутренним изменениям. В шестые лунные сутки интуиция подскажет вам что-то важное. Не спешите — позвольте себе мечтать, фантазировать, вспомнить детские желания. Астрологи советуют не нагружать себя делами — даже если дом просит уборки. Денежные вопросы лучше не решать. Вечер стоит провести в тишине, с музыкой или книжкой — чтобы не потерять душевное равновесие.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Луна в вашем знаке придает силы, вдохновение и желание сиять. Вам хочется праздника, красивой одежды, внимания — и все это будет. День подходит для встреч, веселья, даже для импровизированной вечеринки. Вечером возможно романтическое свидание или яркое впечатление, которое запомнится надолго.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

День для тишины, уединения и восстановления. Если есть возможность — устройте себе цифровой детокс. Ваш организм нуждается в отдыхе, а разум — в тишине. Хорошее время для медитации или прогулки в одиночестве. Интуиция может подсказать вам решение важного вопроса. Вечером возможны откровения, пророческие ощущения.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня — день творчества, романтики, дружбы. Если планировали встретиться с кем-то, с кем давно не виделись — время именно такое. Идеальное время для фотосессий, вдохновения, шопинга или спонтанной поездки. Ведь шестой лунный день способствует духовному обогащению. Вечер может подарить неожиданную симпатию или теплое признание.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Шестой лунный день обостряет вашу чувствительность. Возможны сильные эмоции или даже пророческие ощущения. Сегодня вам стоит быть внимательными к деталям — знак может прийти оттуда, откуда не ждете. Вечером можно почувствовать прилив силы или получить эмоциональное сообщение, которое изменит настроение. Это идеальное время для медитаций или откровенного разговора.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В это воскресенье, 1 июня, вы почувствуете вдохновение. Отличный день для новых впечатлений, поездок, общения с позитивными людьми. Возможны неожиданные приятные новости, приглашение, встреча или поездка. Вечер подарит радость и спокойствие на душе.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам сегодня не будет хватать привычной организованности — день призывает отпустить контроль. Позвольте себе немного мечтательности. Если работаете — дайте больше свободы творчеству, это принесет результат. День способствует внутреннему росту, работе над собой, медитациям. Вечер — для гармонии, спокойствия, возможно неожиданной романтики.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этот день о любви, общении и неожиданных встречах. Возможно знакомство, которое впоследствии перерастет в нечто большее. Ваша энергия притягивает людей, и день может быть очень насыщенным. Вечер благоприятен для искреннего разговора или романтической прогулки.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Шестой лунный день идеально подходит для того, чтобы прислушаться к своему внутреннему голосу. Если вас тянет к воде, искусству или музыке — не сдерживайте себя. Благоприятное время для творчества, духовных практик, написания стихов или просто мечтательного настроения. Вечер будет романтичным, может появиться кто-то из прошлого или придет символическое сообщение.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, какой знак Зодиака получит судьбоносное послание от Вселенной 1 июня.

Напомним, мы писали, кому из знаков Зодиака придется столкнуться с испытанием в первый месяц лета.

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