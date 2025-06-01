Гороскоп на сегодня, 1 июня 2025 года, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп на 1 июня: Тельцам — уют, Девам — цифровой детокс
Сегодня, 1 июня, первый день лета, который обещает быть ярким и эмоциональным. Звезды настраивают нас на волну вдохновения, легкости и новых впечатлений. Луна растет во Льве, а это значит — энергии будет через край. В свою очередь шестые лунные сутки способствуют гармонии, интуиции, любви и даже пророческим озарениям. Это прекрасное время для глубоких размышлений, мечтаний, а также для искренних эмоций и романтики. Астрологи советуют знакам Зодиака провести воскресенье осознанно, прислушиваясь к себе и своему сердцу.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 1 июня.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на воскресенье, 1 июня:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня вам захочется драйва, движения и приключений. Идеальный день для активного отдыха, встреч, прогулок на свежем воздухе. Во второй половине дня возможны приятные романтические сюрпризы. Единственное — не стоит давить на других, даже если кажется, что вы знаете лучше. Вечер принесет легкость и вдохновение.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Для вас это будет спокойный, "домашний" день. Звезды советуют посвятить время быту, уюту, семье. Если что-то долго откладывалось — сегодня удастся наконец-то разобраться. Астрологи предупреждают: избегайте лени — она может затянуть. Но это также и отличное время для кулинарных экспериментов, созерцания и теплых разговоров. Вечер хорош для приятного разговора с близкими или просмотра вдохновляющего фильма.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Близнецов ждет очень энергичное воскресенье — будет много новостей, встреч, общения. Возможны интересные идеи и даже интуитивные открытия. Вы можете неожиданно увидеть ответ на вопрос, который давно беспокоит. День подходит для чтения, обучения, духовных практик. Вечер будет романтический, с нотками флирта.
Рак (22 июня — 22 июля)
Это воскресенье, 1 июня, может дать вам толчок к глубоким внутренним изменениям. В шестые лунные сутки интуиция подскажет вам что-то важное. Не спешите — позвольте себе мечтать, фантазировать, вспомнить детские желания. Астрологи советуют не нагружать себя делами — даже если дом просит уборки. Денежные вопросы лучше не решать. Вечер стоит провести в тишине, с музыкой или книжкой — чтобы не потерять душевное равновесие.
Лев (23 июля — 21 августа)
Луна в вашем знаке придает силы, вдохновение и желание сиять. Вам хочется праздника, красивой одежды, внимания — и все это будет. День подходит для встреч, веселья, даже для импровизированной вечеринки. Вечером возможно романтическое свидание или яркое впечатление, которое запомнится надолго.
Дева (22 августа — 23 сентября)
День для тишины, уединения и восстановления. Если есть возможность — устройте себе цифровой детокс. Ваш организм нуждается в отдыхе, а разум — в тишине. Хорошее время для медитации или прогулки в одиночестве. Интуиция может подсказать вам решение важного вопроса. Вечером возможны откровения, пророческие ощущения.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Сегодня — день творчества, романтики, дружбы. Если планировали встретиться с кем-то, с кем давно не виделись — время именно такое. Идеальное время для фотосессий, вдохновения, шопинга или спонтанной поездки. Ведь шестой лунный день способствует духовному обогащению. Вечер может подарить неожиданную симпатию или теплое признание.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Шестой лунный день обостряет вашу чувствительность. Возможны сильные эмоции или даже пророческие ощущения. Сегодня вам стоит быть внимательными к деталям — знак может прийти оттуда, откуда не ждете. Вечером можно почувствовать прилив силы или получить эмоциональное сообщение, которое изменит настроение. Это идеальное время для медитаций или откровенного разговора.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
В это воскресенье, 1 июня, вы почувствуете вдохновение. Отличный день для новых впечатлений, поездок, общения с позитивными людьми. Возможны неожиданные приятные новости, приглашение, встреча или поездка. Вечер подарит радость и спокойствие на душе.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Вам сегодня не будет хватать привычной организованности — день призывает отпустить контроль. Позвольте себе немного мечтательности. Если работаете — дайте больше свободы творчеству, это принесет результат. День способствует внутреннему росту, работе над собой, медитациям. Вечер — для гармонии, спокойствия, возможно неожиданной романтики.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Этот день о любви, общении и неожиданных встречах. Возможно знакомство, которое впоследствии перерастет в нечто большее. Ваша энергия притягивает людей, и день может быть очень насыщенным. Вечер благоприятен для искреннего разговора или романтической прогулки.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Шестой лунный день идеально подходит для того, чтобы прислушаться к своему внутреннему голосу. Если вас тянет к воде, искусству или музыке — не сдерживайте себя. Благоприятное время для творчества, духовных практик, написания стихов или просто мечтательного настроения. Вечер будет романтичным, может появиться кто-то из прошлого или придет символическое сообщение.
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