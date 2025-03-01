Гороскоп на сьогодні, 1 березня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 березня, — день, коли весна офіційно вступає у свої права, приносячи оновлення та пробудження. Місяць, що зростає, опинився під знаком Риби, посилюючи інтуїцію, емоційність і творчий потенціал усіх знаків Зодіаку. Астрологи стверджують, що це чудовий час для самопізнання, духовних практик та мрій, що можуть стати реальністю. Вихідний день сприяє відпочинку, відновленню сил і спілкуванню з близькими.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 1 березня, — перший день весни.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнів чекає насичений день. Ця субота буде сприятливою для романтичних зустрічей та соціальної активності. У другій половині дня можливі цікаві новини або несподівані зустрічі. У сфері фінансів варто уникати поспішних рішень. А вечір астрологи радять провести у спокійній атмосфері, можливо, за переглядом фільму, що надихає.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям перший день весни принесе гармонію та стабільність. Спілкування з рідними подарує теплі емоції. Обов'язково виділіть час на побутові справи та хобі. Вечір ідеально підходить для спокійного відпочинку, читання чи перегляду улюбленого фільму.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ця субота, 1 березня, стане вдалим часом для цікавих розмов, зустрічей і нових знайомств. Проте, щоб уникнути непорозумінь, Близнюкам варто уважніше ставитися до деталей. Фінансові витрати краще обмежити. Вечір подарує натхнення — можна зайнятися творчістю або просто помріяти про майбутнє.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам сьогодні важливо знайти баланс між турботою про інших і власними потребами. Важливо не перевантажувати себе зайвими турботами та знайти час для релаксації. Місяць посилює емоційність, тому уникайте конфліктів. Фінансові питання вимагатимуть уваги, але краще не робити значних покупок. Вечір сприятиме гармонії — влаштуйте домашній затишок або приготуйте улюблену страву.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Перший день весни закликає Левів до співпраці та взаємодії. Чудовий час для спілкування, нових ідей і відпочинку в компанії однодумців. Робочі моменти можна вирішити в дружній атмосфері, а у стосунках настає сприятливий період. Вечір принесе приємні моменти в компанії друзів або романтику з коханою людиною.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Субота принесе Дівам відчуття впорядкованості та контролю над ситуацією. Це ідеальний час для планування, генерального прибирання або аналізу фінансів. У другій половині дня варто приділити увагу здоров'ю. Будьте тактовні в особистих розмовах, аби уникнути непорозумінь. Вечір сприятливий для спокійного відпочинку, можливо, за цікавою документальною стрічкою.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні важливо шукати баланс у всьому — від фінансових витрат до емоційного стану. День ідеально підходить для знайомств і творчих занять. Ви легко знайдете спільну мову з оточенням. У другій половині дня можлива приємна новина. А ввечері варто приділити час медитації або прогулянці, щоб зберегти внутрішню гармонію.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Для Скорпіонів день наповнений енергією трансформації. Ви можете усвідомити важливі речі про себе або оточення. Ваші внутрішні відчуття допоможуть ухвалити правильні рішення. В роботі варто сконцентруватися на довгострокових цілях. Вечір буде спокійним і наповненим приємними емоціями.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ця субота, 1 березня, буде сповнена нових можливостей, але не поспішайте хапатися за все одразу. У фінансових справах проявіть обережність. День сприятливий для цікавих розмов і обміну думками. Увечері варто знайти час для відпочинку та приємних дрібниць, що дарують радість.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні ви зможете знайти стабільність і впевненість у своїх діях. Вдалий день для практичних справ і планування майбутнього. У другій половині дня варто приділити увагу собі та своїм потребам. Вечір буде сприятливим для відпочинку.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні вас чекає день натхнення та нестандартних ідей. Використовуйте свій творчий потенціал для реалізації задуманого. Фінансово краще не ризикувати. Вечір ідеальний для спілкування з однодумцями або роботи над власним проєктом. Спілкування, дружні зустрічі пройдуть вдало.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

У цей весняний день Рибам відкриються нові грані власної особистості, а інтуїція допоможе прийняти важливі рішення. Вечір сприятливий для медитації, мистецької діяльності або романтичної зустрічі.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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