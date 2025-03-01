Які знаки Зодіаку отримають гроші в Молодик до 14 березня 2025 — Таро прогноз

Розклад тарологині на колоді карт Таро. Фото: Freepik

З 28 лютого почався Молодик, який триватиме аж до 14 березня, тому саме час дізнатися, що він приготував нам за прогнозами карт Таро. Дізнайтеся, які знаки Зодіаку можуть отримати прибуток і піднятися кар’єрними сходами найближчі два тижні.

Про це розповідає тарологиня Анжела Перл на своєму каналі в YouTube.

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Телець — карта Таро "Дев’ятка Пентаклів"

У період до 14 березня представники цього зодіакального знаку отримають прибуток або перейдуть на більш перспективну посаду на роботі. Також люди, які народилися під знаком Зодіаку Телець, можуть здійснити свої бажання і вийти на новий рівень у фінансовому плані.

Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Freepik

Рак — карта Таро "Вісімка Пентаклів"

У період цього Молодика люди, які народилися під таким зодіакальним знаком, отримають визнання, призи або нагороди за свою працю. У професійному плані в представників Раку буде велика кількість клієнтів, замовлень і, відповідно, багато грошей.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон — карта Таро "Сімка Пентаклів"

До 14 березня представники цього зодіакального знаку відчують зростання у фінансовому плані. Те, що вони так вкладають у свою працю та енергію, дасть хороші результати і може навіть примножитися, завдяки чому фінансовий стан Скорпіонів суттєво покращиться.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Риби — карта Таро "Імператриця"

Ця тарологічна карта символізує щедрість, прибуток і кар’єрний ріст, тому до 14 березня Риби можуть отримати нове місце роботи або придбати нерухомість. Цей Молодик відкриє нові можливості для тих представників Риб, які народилися 27 і 28 лютого.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Freepik

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