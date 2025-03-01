Какие знаки Зодиака получат деньги в Новолуние до 14 марта 2025 — Таро прогноз

Расклад таролога на колоде карт Таро. Фото: Freepik

С 28 февраля началось Новолуние, которое продлится вплоть до 14 марта, поэтому самое время узнать, что оно приготовило нам по прогнозам карт Таро. Узнайте, какие знаки Зодиака могут получить прибыль и подняться по карьерной лестнице ближайшие две недели.

Об этом рассказывает таролог Анжела Перл на своем канале в YouTube.

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Телец — карта Таро "Девятка Пентаклей"

В период до 14 марта представители этого зодиакального знака получат прибыль или перейдут на более перспективную должность на работе. Также люди, которые родились под знаком Зодиака Телец, могут осуществить свои желания и выйти на новый уровень в финансовом плане.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Рак — карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

В период этого Новолуния люди, которые родились под таким зодиакальным знаком, получат признание, призы или награды за свой труд. В профессиональном плане у представителей Рака будет большое количество клиентов, заказов и, соответственно, много денег.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион — карта Таро "Семерка Пентаклей"

До 14 марта представители этого зодиакального знака почувствуют рост в финансовом плане. То, что они так вкладывают в свой труд и энергию, даст хорошие результаты и может даже приумножиться, благодаря чему финансовое состояние Скорпионов существенно улучшится.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы — карта Таро "Императрица"

Эта тарологическая карта символизирует щедрость, прибыль и карьерный рост, поэтому до 14 марта Рыбы могут получить новое место работы или приобрести недвижимость. Это Новолуние откроет новые возможности для тех представителей Рыб, которые родились 27 и 28 февраля.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

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