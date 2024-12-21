Гороскоп на суботу, 21 грудня 2024, для всіх знаків Зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на суботу, 21 грудня, за Таро
Гороскоп за картами Таро на суботу, 21 грудня 2024 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Дізнайтеся, що перший вихідний день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя, а також здоров'я.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 21 грудня.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на суботу, 21 грудня:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні у вашому житті буде успіх, радість і справжня гармонія. Карта Таро "Сонце" обіцяє вам теплий і світлий час. Сьогодні ви можете насолодитися моментами щастя і впевненості в завтрашньому дні.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогоднішній день може стати для вас днем легкої меланхолії. Карта Таро "П’ятірка Кубків" радять зосередитися на тому, що приносить вам справжнє задоволення. Вам вдасться переоцінити свої цінності та знайти нові шляхи до гармонії.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Для вас це день мудрості та внутрішнього росту. Карта Таро "Жрець" вказує на те, як важливо дотримуватися традиції і отримувати нові знання. Можливо, вам вдасться знайти відповіді на свої запитання або отримати пораду від близької людини.
Рак (22 червня — 22 липня)
Це день сприятливий для захисту власних інтересів. Карта Таро "Дев’ятка Жезлів" говорить про те, що вам, ймовірно, доведеться зіштовхнутися з необхідністю стояти на своєму. Продовжуйте зберігати спокій і йдіть вперед, попри всі перешкоди.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Сьогодні ви відчуєте затишок і гармонію, а карта Таро "Імператорка" вважається символом родючості, творчості та турботи. Насолодіться красивими моментами і присвятіть цей день творчості.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Це день для роздумів і пошуку баланса, а тарологічна карта "Двійка Мечів" вказує на необхідність зробити вибір. Слухайте свій внутрішній голос.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Це день спогадів і ностальгії. Тарологічна карта "Шістка Кубків" обіцяє вам зустріч з людьми з минулого або згадування про важливі моменти. Сьогодні краще побути з близькими і насолодитися позитивними емоціями.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Це день нових можливостей. Карта "Туз Пентаклів" є символом початку сприятливого періоду в вашому житті, який пов’язаний з грошима або новими проєктами. Відкрийтеся для нових починань.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Готуйтеся до несподіванок. Тарологічна карта "Колесо Фортуни" обіцяє вам зміни, які можуть розвернути ваше життя на "360 градусів". Приготуйтеся підлаштовуватися під нові обставини.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Цей день може стати для вас періодом загадок і неясностей. Тарологічна карта "Місяць" каже, що все буде не таким, як здається на перший погляд. Слухайте власну інтуїції і звертайте увагу на деталі.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Сьогоднішній день буде наповнений емоціями і турботою про рідних людей. Тарологічна карта "Королева Кубків" символізує кохання, інтуїцію і м’якість. Прислухайтеся до своїх почуттів і діліться теплом з оточуючими людьми.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Це день впевненості та гармонії. Тарологічна карта "Сила" нагадує, що м’якість і внутрішній баланс допоможе вам впоратися з будь-якими проблемами.
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