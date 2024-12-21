Гороскоп на субботу, 21 декабря 2024, для всех знаков Зодиака по картам Таро

Молодая девушка с картами Таро в руках. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на субботу, 21 декабря 2024, для всех знаков зодиакального созвездия. Узнайте, что первый выходной день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни, а также здоровья.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака в эту субботу, 21 декабря.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня в вашей жизни будет удача, радость и настоящая гармония. Карта Таро "Солнце" обещает вам теплое и светлое время. Сегодня вы можете насладиться моментами счастья и уверенности в завтрашнем дне.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодняшний день может стать для вас днем легкой меланхолии. Карта Таро "Пятерка Кубков" советуют сосредоточиться на том, что доставляет вам настоящее удовольствие. Вам удастся переоценить свои ценности и обрести новые пути к гармонии.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для вас это день мудрости и внутреннего роста. Карта Таро "Жрец" указывает на то, как важно придерживаться традиции и получать новые знания. Возможно, вам удастся найти ответы на вопросы или получить совет от близкого человека.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Это благоприятный день для защиты собственных интересов. Карта Таро "Девятка Жезлов" говорит о том, что вам, вероятно, придется столкнуться с необходимостью стоять на своем. Продолжайте сохранять спокойствие и идите вперед, несмотря на все препятствия.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня вы почувствуете уют и гармонию, а карта Таро "Императорша" считается символом плодородия, творчества и заботы. Насладитесь красивыми моментами и посвятите этот день творчеству.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Это день для размышлений и поиска баланса, а тарологическая карта "Двойка Мечей" указывает на необходимость сделать выбор. Слушайте свой внутренний голос.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это день воспоминаний и ностальгии. Тарологическая карта "Шестерка Кубков" обещает вам встречу с людьми из прошлого или вспоминание о важных моментах. Сегодня лучше побыть с близкими и насладиться положительными эмоциями.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это день новых возможностей. Карта "Туз Пентаклей" является символом начала благоприятного периода в вашей жизни, который связан с деньгами или новыми проектами. Откройтесь для новых начинаний.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Готовьтесь к неожиданностям. Тарологическая карта "Колесо Фортуны" обещает вам изменения, которые могут развернуть вашу жизнь на "360 градусов". Приготовьтесь подстраиваться под новые обстоятельства.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день может стать для вас периодом загадок и неясностей. Тарологическая карта "Луна" говорит, что все будет не таким, как кажется на первый взгляд. Слушайте собственную интуицию и обращайте внимание на детали.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодняшний день будет наполнен эмоциями и заботой о родных людях. Тарологическая карта "Королева Кубков" символизирует любовь, интуицию и мягкость. Прислушивайтесь к своим чувствам и делитесь теплом с окружающими людьми.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это день уверенности и гармонии. Тарологическая карта "Сила" напоминает, что мягкость и внутренний баланс поможет вам справиться с любыми проблемами.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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