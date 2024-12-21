Гороскоп на субботу, 21 декабря 2024, для всех знаков Зодиака по картам Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на субботу, 21 декабря, по Таро
Гороскоп по картам Таро на субботу, 21 декабря 2024, для всех знаков зодиакального созвездия. Узнайте, что первый выходной день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни, а также здоровья.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака в эту субботу, 21 декабря.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на субботу, 21 декабря:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня в вашей жизни будет удача, радость и настоящая гармония. Карта Таро "Солнце" обещает вам теплое и светлое время. Сегодня вы можете насладиться моментами счастья и уверенности в завтрашнем дне.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодняшний день может стать для вас днем легкой меланхолии. Карта Таро "Пятерка Кубков" советуют сосредоточиться на том, что доставляет вам настоящее удовольствие. Вам удастся переоценить свои ценности и обрести новые пути к гармонии.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Для вас это день мудрости и внутреннего роста. Карта Таро "Жрец" указывает на то, как важно придерживаться традиции и получать новые знания. Возможно, вам удастся найти ответы на вопросы или получить совет от близкого человека.
Рак (22 июня — 22 июля)
Это благоприятный день для защиты собственных интересов. Карта Таро "Девятка Жезлов" говорит о том, что вам, вероятно, придется столкнуться с необходимостью стоять на своем. Продолжайте сохранять спокойствие и идите вперед, несмотря на все препятствия.
Лев (23 июля — 21 августа)
Сегодня вы почувствуете уют и гармонию, а карта Таро "Императорша" считается символом плодородия, творчества и заботы. Насладитесь красивыми моментами и посвятите этот день творчеству.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Это день для размышлений и поиска баланса, а тарологическая карта "Двойка Мечей" указывает на необходимость сделать выбор. Слушайте свой внутренний голос.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Это день воспоминаний и ностальгии. Тарологическая карта "Шестерка Кубков" обещает вам встречу с людьми из прошлого или вспоминание о важных моментах. Сегодня лучше побыть с близкими и насладиться положительными эмоциями.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Это день новых возможностей. Карта "Туз Пентаклей" является символом начала благоприятного периода в вашей жизни, который связан с деньгами или новыми проектами. Откройтесь для новых начинаний.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Готовьтесь к неожиданностям. Тарологическая карта "Колесо Фортуны" обещает вам изменения, которые могут развернуть вашу жизнь на "360 градусов". Приготовьтесь подстраиваться под новые обстоятельства.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Этот день может стать для вас периодом загадок и неясностей. Тарологическая карта "Луна" говорит, что все будет не таким, как кажется на первый взгляд. Слушайте собственную интуицию и обращайте внимание на детали.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Сегодняшний день будет наполнен эмоциями и заботой о родных людях. Тарологическая карта "Королева Кубков" символизирует любовь, интуицию и мягкость. Прислушивайтесь к своим чувствам и делитесь теплом с окружающими людьми.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Это день уверенности и гармонии. Тарологическая карта "Сила" напоминает, что мягкость и внутренний баланс поможет вам справиться с любыми проблемами.
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