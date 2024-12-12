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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на п'ятницю 13-те — Таро прогноз

12 грудня 2024 23:55
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп на п'ятницю 13-те для всіх знаків Зодіаку за картами Таро
Розклад на картах Таро. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Люди звикли думати, що п’ятниця 13-те — це щось зловісне і, водночас, містичне, і це недарма. Дізнайтеся, що всім знакам Зодіаку радять карти Таро в цю зловісну п’ятницю у сфері особистого життя, кар’єри, фінансів і здоров’я.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку у цю п’ятницю, 13 грудня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)  

Цієї п’ятниці ви відчуєте надію в соціальному плані. Карти Таро радять вам проявити себе, щоб досягти своїх цілей, і ділитися таємницями з людьми, яким ви довіряєте, щоб вивільнити свої емоції. 

Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

У п'ятницю, 13 грудня, ви можете піднятися кар’єрними сходами, завоювавши повагу і визнання. Проявляйте свої практичні бажання, щоб досягти бажаного.

Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Завтра хтось зачепить ваш філософський сектор. Карти Таро радять вам проявити можливості, щоб вийти з власної зони комфорту. 

Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Цієї п’ятниці ви відчуєте себе відкритими і здатними до певної вразливості. Карти Таро рекомендують вам проявити можливості, щоб розвивати найближчі зв’язки. 

Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Завтра у вас почнуть покращуватися стосунки з коханою людиною, адже планети благословляють ваші серця. 

Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Завтра ви будете готові вирівнятися, а ваша кар’єра може піти вгору. Карти Таро благословляють ваш сектор відповідальності.

Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У п’ятницю, 13-го, вам пощастить в особистому житті, але карти Таро радять вам пам’ятати про патерни самосаботажу під час знайомств. 

Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Завтра у вас відбудеться міжособистісний зріст, а карти Таро радять вам проявити благословення не тільки для себе, а й для своїх рідних людей. 

Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Завтра вам пощастить у плані спілкування з іншими, а карти Таро рекомендують вам випустити погані емоції назовні.

Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Завтра ви відчуєте себе особливо здатними, а ще вам дуже пощастить у плані грошей.

Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цієї п’ятниці вам дуже пощастить, адже ваш життєвий шлях буде доволі позитивним. Карти Таро вам рекомендують проявляти нові починання. 

Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цієї п’ятниці зачеплять ваш духовний сектор, а щоб проявити свої бажання, вам варто відмовитися від того, що більше не приносить вам задоволення.

Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, яким знакам Зодіаку зроблять пропозицію руки і серця до кінця 2024 року. 

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Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку здійснять свої мрії в новорічну ніч 2025. 

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