Гороскоп на пятницу 13-е для всех знаков Зодиака по картам Таро

Расклад на картах Таро. Фото: Freepik

Люди привыкли думать, что пятница 13-е — это что-то зловещее и, в то же время, мистическое, и это не зря. Узнайте, что всем знакам Зодиака советуют карты Таро в эту зловещую пятницу в сфере личной жизни, карьеры, финансов и здоровья.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 13 декабря.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

В эту пятницу вы ощутите надежду в социальном плане. Карты Таро советуют вам проявить себя, чтобы добиться своих целей, и делиться тайнами с людьми, которым вы доверяете, чтобы освободить свои эмоции.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

В пятницу, 13 декабря, вы можете подняться по карьерной лестнице, завоевав уважение и признание. Проявляйте свои практические желания, чтобы добиться желаемого.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Завтра кто-то заденет ваш философский сектор. Карты Таро рекомендуют вам проявить способности, чтоб выйти из своей зоны комфорта.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

В эту пятницу вы почувствуете себя открытыми и способными к определенной уязвимости. Карты Таро рекомендуют вам проявить возможности для развития ближайших связей.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Завтра у вас начнут улучшаться отношения с любимым человеком, ведь планеты благословляют ваши сердца.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Завтра вы будете готовы выровняться, а ваша карьера может пойти вверх. Карты Таро благословляют ваш сектор ответственности.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

В пятницу, 13, вам повезет в личной жизни, но карты Таро советуют вам помнить о паттернах самосаботажа во время знакомств.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Завтра у вас состоится межличностный рост, а карты Таро рекомендуют вам проявить благословение не только для себя, но и для своих родных людей.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Завтра вам повезет в плане общения с другими, а карты Таро рекомендуют выпустить плохие эмоции наружу.

Знак зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Завтра вы почувствуете себя особенно способными, а еще вам очень повезет в плане денег.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

В эту пятницу вам очень повезет, ведь ваш жизненный путь будет достаточно позитивным. Карты Таро вам рекомендуют проявлять новые начинания.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В эту пятницу затронут ваш духовный сектор, а чтобы проявить свои желания, вам стоит отказаться от того, что больше не доставляет вам удовольствия.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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