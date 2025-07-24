Гороскоп за картами Таро на молодик 24 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Сьогодні, 24 липня, нас очікує молодий Місяць у знаку Лева — а це потужний астрологічний момент, коли особиста сила, харизма та амбіції виходять на перший план. У цей день особливо важливо прислухатися до себе, довіряти інтуїції й не боятися діяти. А карти Таро допоможуть побачити, куди варто спрямувати свої сили, і попередять про підводні камені.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 24 липня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колісниця"

Цей день просить вас взяти кермо у власні руки. "Колісниця" говорить про перемогу над обставинами, якщо ви не боїтеся відповідальності. Якщо маєте мету — рухайтеся до неї, не озираючись на сумніви інших.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Ця карта символізує взаєморозуміння, щирі союзи та вигідні об'єднання. Сьогодні — ідеальний день для налагодження стосунків, відвертої розмови або примирення. Якщо у вашому житті назріває нове партнерство — як в особистому житті, так і в бізнесі — не проґавте цю нагоду.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Швидкі новини, листи, неочікувані події — день обіцяє стрімкий розвиток ситуації. Приймайте рішення оперативно, особливо в робочих питаннях. Ваша гнучкість стане козирем.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Королева Пентаклів"

Сьогодні вам варто сконцентруватися на стабільності та комфорті. Це день, коли навіть невеликі побутові справи принесуть радість. У фінансах — можливе отримання грошей або вдала покупка.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сила"

Ваш знак у центрі подій, і карта дня це підтверджує. "Сила" нагадує: ви здатні вплинути на ситуацію без тиску — через м'якість, впевненість і терпіння. Уважно поставтесь до особистих стосунків.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник"

Таро радять Дівам трохи пригальмувати. Можливо, вам потрібно побути на самоті або зосередитися на внутрішньому світі. Не поспішайте з рішеннями — шукайте глибший сенс у подіях.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів"

Цей день принесе баланс: хтось вам допоможе, або ви самі станете підтримкою для іншого. Карта "Шістка Пентаклів" також натякає на можливість вигідного обміну, подарунка або премії.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вежа"

Не панікуйте, але день може принести раптові зміни. Усе, що трималося на хиткому фундаменті, потребує перебудови. Це очищення, яке звільняє місце для нового — не чиніть опір.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Це день шансів. Якщо давно хотіли почати щось нове — не зволікайте. "Туз Жезлів" дає вогонь натхнення та початку. Працюйте над ідеями — одна з них може стати проривом.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Сімка Пентаклів"

Терпіння — ключ до успіху. Карта дня говорить про результати, які дозрівають. Не поспішайте — ви вже зробили достатньо. Сконцентруйтесь на довгостроковому плані, особливо у фінансах.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Інтуїція сьогодні — ваш головний порадник. Не довіряйте лише логіці: те, що здається неочевидним, насправді несе відповідь. Уникайте пліток і зосередьтеся на внутрішньому спокої.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Ця карта символізує бажання. Сьогодні ви можете отримати те, про що давно мріяли. Головне — відчути вдячність і не занижувати свої бажання. Час святкувати маленькі перемоги.

Раніше ми з вами ділилися, кому карти Таро віщують шалений успіх після молодого Місяця.

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