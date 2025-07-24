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Главная Праздники Гороскоп для всех знаков Зодиака на новолуние 24 июля по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на новолуние 24 июля по Таро

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 05:59
Гороскоп по картам Таро на новолуние 24 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Сегодня, 24 июля, нас ожидает новолуние в знаке Льва — а это мощный астрологический момент, когда личная сила, харизма и амбиции выходят на первый план. В этот день особенно важно прислушиваться к себе, доверять интуиции и не бояться действовать. А карты Таро помогут увидеть, куда стоит направить свои силы, и предупредят о подводных камнях.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 24 июля 2025 года.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 24 июля:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Этот день просит вас взять руль в свои руки. "Колесница" говорит о победе над обстоятельствами, если вы не боитесь ответственности. Если есть цель — двигайтесь к ней, не оглядываясь на сомнения других.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Эта карта символизирует взаимопонимание, искренние союзы и выгодные объединения. Сегодня — идеальный день для налаживания отношений, откровенного разговора или примирения. Если в вашей жизни назревает новое партнерство — как в личной жизни, так и в бизнесе — не упустите эту возможность.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Быстрые новости, письма, неожиданные события — день обещает стремительное развитие ситуации. Принимайте решения оперативно, особенно в рабочих вопросах. Ваша гибкость станет козырем.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Сегодня вам стоит сконцентрироваться на стабильности и комфорте. Это день, когда даже небольшие бытовые дела принесут радость. В финансах — возможно получение денег или удачная покупка.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Сила"

Ваш знак в центре событий, и карта дня это подтверждает. "Сила" напоминает: вы способны повлиять на ситуацию без давления — через мягкость, уверенность и терпение. Внимательно отнеситесь к личным отношениям.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

Таро советуют Девам немного притормозить. Возможно, вам нужно побыть в одиночестве или сосредоточиться на внутреннем мире. Не спешите с решениями — ищите более глубокий смысл в событиях.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Этот день принесет баланс: кто-то вам поможет, или вы сами станете поддержкой для другого. Карта "Шестерка Пентаклей" также намекает на возможность выгодного обмена, подарка или премии.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Башня"

Не паникуйте, но день может принести внезапные перемены. Все, что держалось на шатком фундаменте, нуждается в перестройке. Это очищение, которое освобождает место для нового — не сопротивляйтесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Это день шансов. Если давно хотели начать что-то новое — не медлите. "Туз Жезлов" дает огонь вдохновения и начала. Работайте над идеями — одна из них может стать прорывом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Семерка Пентаклей"

Терпение — ключ к успеху. Карта дня говорит о результатах, которые созревают. Не спешите — вы уже сделали достаточно. Сконцентрируйтесь на долгосрочном плане, особенно в финансах.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Интуиция сегодня — ваш главный советчик. Не доверяйте только логике: то, что кажется неочевидным, на самом деле несет ответ. Избегайте сплетен и сосредоточьтесь на внутреннем спокойствии.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Эта карта символизирует желание. Сегодня вы можете получить то, о чем давно мечтали. Главное — почувствовать благодарность и не занижать свои желания. Время праздновать маленькие победы.

Ранее мы с вами делились, кому карты Таро предвещают огромный успех после новолуния.

Также Таро рассказали, кто из знаков Зодиака откроет правду в новолуние 24 июля.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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