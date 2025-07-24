Гороскоп по картам Таро на новолуние 24 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Сегодня, 24 июля, нас ожидает новолуние в знаке Льва — а это мощный астрологический момент, когда личная сила, харизма и амбиции выходят на первый план. В этот день особенно важно прислушиваться к себе, доверять интуиции и не бояться действовать. А карты Таро помогут увидеть, куда стоит направить свои силы, и предупредят о подводных камнях.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 24 июля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Этот день просит вас взять руль в свои руки. "Колесница" говорит о победе над обстоятельствами, если вы не боитесь ответственности. Если есть цель — двигайтесь к ней, не оглядываясь на сомнения других.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Эта карта символизирует взаимопонимание, искренние союзы и выгодные объединения. Сегодня — идеальный день для налаживания отношений, откровенного разговора или примирения. Если в вашей жизни назревает новое партнерство — как в личной жизни, так и в бизнесе — не упустите эту возможность.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Быстрые новости, письма, неожиданные события — день обещает стремительное развитие ситуации. Принимайте решения оперативно, особенно в рабочих вопросах. Ваша гибкость станет козырем.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Сегодня вам стоит сконцентрироваться на стабильности и комфорте. Это день, когда даже небольшие бытовые дела принесут радость. В финансах — возможно получение денег или удачная покупка.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Сила"

Ваш знак в центре событий, и карта дня это подтверждает. "Сила" напоминает: вы способны повлиять на ситуацию без давления — через мягкость, уверенность и терпение. Внимательно отнеситесь к личным отношениям.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

Таро советуют Девам немного притормозить. Возможно, вам нужно побыть в одиночестве или сосредоточиться на внутреннем мире. Не спешите с решениями — ищите более глубокий смысл в событиях.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Этот день принесет баланс: кто-то вам поможет, или вы сами станете поддержкой для другого. Карта "Шестерка Пентаклей" также намекает на возможность выгодного обмена, подарка или премии.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Башня"

Не паникуйте, но день может принести внезапные перемены. Все, что держалось на шатком фундаменте, нуждается в перестройке. Это очищение, которое освобождает место для нового — не сопротивляйтесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Это день шансов. Если давно хотели начать что-то новое — не медлите. "Туз Жезлов" дает огонь вдохновения и начала. Работайте над идеями — одна из них может стать прорывом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Семерка Пентаклей"

Терпение — ключ к успеху. Карта дня говорит о результатах, которые созревают. Не спешите — вы уже сделали достаточно. Сконцентрируйтесь на долгосрочном плане, особенно в финансах.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Интуиция сегодня — ваш главный советчик. Не доверяйте только логике: то, что кажется неочевидным, на самом деле несет ответ. Избегайте сплетен и сосредоточьтесь на внутреннем спокойствии.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Эта карта символизирует желание. Сегодня вы можете получить то, о чем давно мечтали. Главное — почувствовать благодарность и не занижать свои желания. Время праздновать маленькие победы.

Ранее мы с вами делились, кому карты Таро предвещают огромный успех после новолуния.

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