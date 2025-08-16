Відео
Головна Свята Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на Горіховий Спас 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на Горіховий Спас 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 05:55
Гороскоп за картами Таро на Горіховий Спас 16 серпня 2025 для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Сьогодні, 16 серпня, українці зустрічають велике свято  — Горіховий Спас, яке сповнене як церковними традиціями, так і народними звичаями. Карти Таро віщують цього дня нові сильні енергії, що відкривають шлях у майбутнє. Одні знаки Зодіаку відчують натхнення та отримають подарунок долі, інші — зустрінуть важливих людей і несподівані сюрпризи. Але декому все ж варто бути обережнішими через можливі труднощі та спокуси.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 16 серпня 2025 року.

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 16 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Диявол"

Сьогодні перед вами можуть з'явитися спокуси, які здатні легко вас збити зі шляху. Карти Таро радять уважно придивитися до людей, які пропонують легкі гроші чи сумнівні угоди. День потребує контролю над емоціями й тверезих рішень.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Імператриця"

Ця карта говорить про щедрість і зростання. Ви можете отримати подарунок, несподіваний прибуток або хороші новини від близьких. Гарний час для сімейних справ і турботи про власне здоров'я.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Ситуації розвиватимуться швидко, а зміни можуть бути несподіваними. Карти Таро попереджають: удача сьогодні поруч, але важливо вхопитися за шанс і не відкладати рішення на потім.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Закохані"

Цей день пов'язаний із вибором. Вам доведеться вирішувати, на кого і на що витратити свою енергію. Карти радять прислухатися до серця — саме воно покаже правильний шлях у стосунках і роботі.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Надзвичайно сприятливий день для Левів. Успіх, визнання та світлі емоції супроводжуватимуть вас. Добре братися за нові справи, планувати зустрічі й святкувати досягнення.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Поміркованість"

Сьогодні важливо знайти баланс і не поспішати. Карти Таро радять не квапити події, а дозволити їм розвиватися природно. Чудовий день для духовних практик і спокійного відпочинку.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сила"

Ця карта вказує на те, що ваші внутрішні ресурси набагато більші, ніж ви думаєте. Вам вдасться вирішити проблему, яка здавалася складною. Ключ — у витримці та впевненості в собі.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Смерть"

Не бійтеся цієї карти: вона означає завершення і трансформацію. Можливе закриття старих справ, відмова від непотрібних звичок чи відносин. Це оновлення, яке звільнить місце для нового.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Місяць"

Не всі події сьогодні будуть прозорими. Вас можуть оточувати плітки або ілюзії. Карти Таро попереджають: перевіряйте інформацію і не робіть поспішних висновків.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Світ"

Фінал чогось важливого. Ви зможете підбити підсумки та відчути гордість за пройдений шлях. Таро радять відсвяткувати свої здобутки й поділитися радістю з тими, хто поруч.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Ієрофант"

День сприятливий для навчання, порад і духовних практик. Вам можуть дати важливу підказку чи навіть відкриття, яке вплине на майбутнє. Добре слухати старших і досвідчених.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Зірка"

Чудова карта, що символізує надію та натхнення. Ваші мрії сьогодні мають шанс наблизитися до реальності. Головне — вірити у себе й не втрачати оптимізму.

Також вам буде цікаво:

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку 16 серпня карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
