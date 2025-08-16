Гороскоп по картам Таро на Ореховый Спас 16 августа 2025 для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на Ореховый Спас 2025 по Таро
Сегодня, 16 августа, украинцы встречают большой праздник — Ореховый Спас, который наполнен как церковными традициями, так и народными обычаями. Карты Таро пророчат в этот день новые сильные энергии, открывающие путь в будущее. Одни знаки Зодиака почувствуют вдохновение и получат подарок судьбы, другие — встретят важных людей и неожиданные сюрпризы. Но некоторым все же стоит быть осторожнее из-за возможных трудностей и соблазнов.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 16 августа 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 16 августа:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Дьявол"
Сегодня перед вами могут появиться соблазны, которые способны легко вас сбить с пути. Карты Таро советуют внимательно присмотреться к людям, которые предлагают легкие деньги или сомнительные сделки. День требует контроля над эмоциями и трезвых решений.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Императрица"
Эта карта говорит о щедрости и росте. Вы можете получить подарок, неожиданную прибыль или хорошие новости от близких. Хорошее время для семейных дел и заботы о собственном здоровье.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Ситуации будут развиваться быстро, а изменения могут быть неожиданными. Карты Таро предупреждают: удача сегодня рядом, но важно ухватиться за шанс и не откладывать решение на потом.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Влюбленные"
Этот день связан с выбором. Вам придется решать, на кого и на что потратить свою энергию. Карты советуют прислушаться к сердцу — именно оно покажет правильный путь в отношениях и работе.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Солнце"
Чрезвычайно благоприятный день для Львов. Успех, признание и светлые эмоции будут сопровождать вас. Хорошо браться за новые дела, планировать встречи и праздновать достижения.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Умеренность"
Сегодня важно найти баланс и не спешить. Карты Таро советуют не торопить события, а позволить им развиваться естественно. Отличный день для духовных практик и спокойного отдыха.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Сила"
Эта карта указывает на то, что ваши внутренние ресурсы гораздо больше, чем вы думаете. Вам удастся решить проблему, которая казалась сложной. Ключ — в выдержке и уверенности в себе.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Смерть"
Не бойтесь этой карты: она означает завершение и трансформацию. Возможно закрытие старых дел, отказ от ненужных привычек или отношений. Это обновление, которое освободит место для нового.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Луна"
Не все события сегодня будут прозрачными. Вас могут окружать сплетни или иллюзии. Карты Таро предупреждают: проверяйте информацию и не делайте поспешных выводов.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Мир"
Финал чего-то важного. Вы сможете подвести итоги и почувствовать гордость за пройденный путь. Таро советуют отпраздновать свои достижения и поделиться радостью с теми, кто рядом.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Иерофант"
День благоприятен для обучения, советов и духовных практик. Вам могут дать важную подсказку или даже открытие, которое повлияет на будущее. Хорошо слушать старших и опытных.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Звезда"
Замечательная карта, символизирующая надежду и вдохновение. Ваши мечты сегодня имеют шанс приблизиться к реальности. Главное — верить в себя и не терять оптимизма.
