Гороскоп по картам Таро на Ореховый Спас 16 августа 2025 для всех знаков Зодиака

Сегодня, 16 августа, украинцы встречают большой праздник — Ореховый Спас, который наполнен как церковными традициями, так и народными обычаями. Карты Таро пророчат в этот день новые сильные энергии, открывающие путь в будущее. Одни знаки Зодиака почувствуют вдохновение и получат подарок судьбы, другие — встретят важных людей и неожиданные сюрпризы. Но некоторым все же стоит быть осторожнее из-за возможных трудностей и соблазнов.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 16 августа 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Дьявол"

Сегодня перед вами могут появиться соблазны, которые способны легко вас сбить с пути. Карты Таро советуют внимательно присмотреться к людям, которые предлагают легкие деньги или сомнительные сделки. День требует контроля над эмоциями и трезвых решений.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Императрица"

Эта карта говорит о щедрости и росте. Вы можете получить подарок, неожиданную прибыль или хорошие новости от близких. Хорошее время для семейных дел и заботы о собственном здоровье.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Ситуации будут развиваться быстро, а изменения могут быть неожиданными. Карты Таро предупреждают: удача сегодня рядом, но важно ухватиться за шанс и не откладывать решение на потом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Влюбленные"

Этот день связан с выбором. Вам придется решать, на кого и на что потратить свою энергию. Карты советуют прислушаться к сердцу — именно оно покажет правильный путь в отношениях и работе.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Чрезвычайно благоприятный день для Львов. Успех, признание и светлые эмоции будут сопровождать вас. Хорошо браться за новые дела, планировать встречи и праздновать достижения.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Умеренность"

Сегодня важно найти баланс и не спешить. Карты Таро советуют не торопить события, а позволить им развиваться естественно. Отличный день для духовных практик и спокойного отдыха.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Сила"

Эта карта указывает на то, что ваши внутренние ресурсы гораздо больше, чем вы думаете. Вам удастся решить проблему, которая казалась сложной. Ключ — в выдержке и уверенности в себе.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Смерть"

Не бойтесь этой карты: она означает завершение и трансформацию. Возможно закрытие старых дел, отказ от ненужных привычек или отношений. Это обновление, которое освободит место для нового.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Луна"

Не все события сегодня будут прозрачными. Вас могут окружать сплетни или иллюзии. Карты Таро предупреждают: проверяйте информацию и не делайте поспешных выводов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Мир"

Финал чего-то важного. Вы сможете подвести итоги и почувствовать гордость за пройденный путь. Таро советуют отпраздновать свои достижения и поделиться радостью с теми, кто рядом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Иерофант"

День благоприятен для обучения, советов и духовных практик. Вам могут дать важную подсказку или даже открытие, которое повлияет на будущее. Хорошо слушать старших и опытных.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Звезда"

Замечательная карта, символизирующая надежду и вдохновение. Ваши мечты сегодня имеют шанс приблизиться к реальности. Главное — верить в себя и не терять оптимизма.

