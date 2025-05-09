Гороскоп за картами Таро на 9 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на колоді карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 9 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 9 травня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 9 травня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Паж Мечів"

Сьогодні стежте за тим, що ви говорите, адже будь-яке необережне слово може призвести до поганих наслідків. Цього дня вам здасться, ніби за вами стежать, але краще ігнорувати це.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні ви зможете показати себе лідером, а хтось з оточення захоче вашої уваги. Направте свою енергію на підтримку, а не на примус.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Королева Мечів"

Сьогодні вам потрібно буде прийняти важливе рішення, від якого залежить ваш успіх. Не будьте такими холодними, навіть якщо цього потребують обставини.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Вежа"

Сьогодні будуть неочікувані події, які порушать звичний порядок. Ваше здоров’я та емоційний стан можуть залежать від вашої гнучкості.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Сьогодні на вашому шляху з'явиться виклик, який перевірить вашу готовність йти до кінця. Ви можете відчути, що вам потрібно діяти рішуче і швидко, але варто мати чітку стратегію.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Король Жезлів"

Це активний день, коли ваші лідерські якості можуть проявитися на максимум. Також це сприятливий час для того, аби почати новий проєкт.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сонце"

Цей день може стати для вас справжнім тріумфом, адже ви маєте всі шанси на успіх. Оточуючі оцінять ваші ідеї, а ви відчуєте прилив впевненості та натхнення.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Сьогодні ви можете відчути порожнечу або сум, адже вам здасться, що ви застрягли на одному місці. Але ви отримаєте шанс змінити своє життя, і його не можна впускати.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Цей день може стати святом для вашої душі, особливо в особистому житті. У вашій сім’ї можуть відбутися приємні події або ви отримаєте гарні новини від близьких.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Зробіть паузу, навіть якщо навколо яскраві події, адже вам настав час відновити свої сили. Спробуйте побути наодинці, помедитуйте чи просто відпочиньте.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Сімка Кубків"

Це день ілюзій та невизначеності, коли вам буде важко розрізнити мрії від реальності. Але сьогодні зосередьтеся на пріоритетах.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Диявол"

Сьогодні ви можете відчути сильну емоційну залежність, з якою буде важко боротися. Але вам варто зрозуміти, чого саме ви хочете.

Нагадаємо, ми писали про те, яким знакам Зодіаку варто слухати свою інтуїцію у травні 2025 року.

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку пощастить з грошима в травні 2025 року за Таро.

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку отримають важливий знак від Всесвіту в травні 2025 року за Таро.