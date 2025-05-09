Гороскоп по картам Таро на 9 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 мая 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 9 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 9 мая 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 9 мая.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Паж Мечей"
Сегодня следите за тем, что вы говорите, ведь любое неосторожное слово может привести к плохим последствиям. В этот день вам покажется, будто за вами следят, но лучше игнорировать это.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Сила"
Сегодня вы сможете показать себя лидером, а кто-то из окружения захочет вашего внимания. Направьте свою энергию на поддержку, а не на принуждение.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Королева Мечей"
Сегодня вам нужно будет принять важное решение, от которого зависит ваш успех. Не будьте такими холодными, даже если этого требуют обстоятельства.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Башня"
Сегодня будут неожиданные события, которые нарушат привычный порядок. Ваше здоровье и эмоциональное состояние могут зависят от вашей гибкости.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Рыцарь Мечей"
Сегодня на вашем пути появится вызов, который проверит вашу готовность идти до конца. Вы можете почувствовать, что вам нужно действовать решительно и быстро, но стоит иметь четкую стратегию.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Король Жезлов"
Это активный день, когда ваши лидерские качества могут проявиться на максимум. Также это благоприятное время для того, чтобы начать новый проект.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Солнце"
Этот день может стать для вас настоящим триумфом, ведь вы имеете все шансы на успех. Окружающие оценят ваши идеи, а вы почувствуете прилив уверенности и вдохновения.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Четверка Кубков"
Сегодня вы можете почувствовать пустоту или грусть, ведь вам покажется, что вы застряли на одном месте. Но вы получите шанс изменить свою жизнь, и его нельзя упускать.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Десятка Кубков"
Этот день может стать праздником для вашей души, особенно в личной жизни. В вашей семье могут произойти приятные события или вы получите хорошие новости от близких.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Четверка Мечей"
Сделайте паузу, даже если вокруг яркие события, ведь вам пора восстановить свои силы. Попробуйте побыть наедине, помедитируйте или просто отдохните.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Семерка Кубков"
Это день иллюзий и неопределенности, когда вам будет трудно различить мечты от реальности. Но сегодня сосредоточьтесь на приоритетах.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Дьявол"
Сегодня вы можете почувствовать сильную эмоциональную зависимость, с которой будет трудно бороться. Но вам стоит понять, чего именно вы хотите.
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