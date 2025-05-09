Гороскоп по картам Таро на 9 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на колоде карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 9 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 9 мая 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Паж Мечей"

Сегодня следите за тем, что вы говорите, ведь любое неосторожное слово может привести к плохим последствиям. В этот день вам покажется, будто за вами следят, но лучше игнорировать это.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Сила"

Сегодня вы сможете показать себя лидером, а кто-то из окружения захочет вашего внимания. Направьте свою энергию на поддержку, а не на принуждение.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Королева Мечей"

Сегодня вам нужно будет принять важное решение, от которого зависит ваш успех. Не будьте такими холодными, даже если этого требуют обстоятельства.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Башня"

Сегодня будут неожиданные события, которые нарушат привычный порядок. Ваше здоровье и эмоциональное состояние могут зависят от вашей гибкости.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Сегодня на вашем пути появится вызов, который проверит вашу готовность идти до конца. Вы можете почувствовать, что вам нужно действовать решительно и быстро, но стоит иметь четкую стратегию.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Король Жезлов"

Это активный день, когда ваши лидерские качества могут проявиться на максимум. Также это благоприятное время для того, чтобы начать новый проект.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Солнце"

Этот день может стать для вас настоящим триумфом, ведь вы имеете все шансы на успех. Окружающие оценят ваши идеи, а вы почувствуете прилив уверенности и вдохновения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Сегодня вы можете почувствовать пустоту или грусть, ведь вам покажется, что вы застряли на одном месте. Но вы получите шанс изменить свою жизнь, и его нельзя упускать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Этот день может стать праздником для вашей души, особенно в личной жизни. В вашей семье могут произойти приятные события или вы получите хорошие новости от близких.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Сделайте паузу, даже если вокруг яркие события, ведь вам пора восстановить свои силы. Попробуйте побыть наедине, помедитируйте или просто отдохните.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Семерка Кубков"

Это день иллюзий и неопределенности, когда вам будет трудно различить мечты от реальности. Но сегодня сосредоточьтесь на приоритетах.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Дьявол"

Сегодня вы можете почувствовать сильную эмоциональную зависимость, с которой будет трудно бороться. Но вам стоит понять, чего именно вы хотите.

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