Гороскоп за картами Таро на 7 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка, яка ворожить на колоді карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 7 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 7 травня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Маг"

Цей день наповнений протиріччям, адже можливі конфлікти як на роботі, так і в сім’ї. Подбайте про своє здоров’я, адже навіть незначне погіршення самопочуття може вплинути на продуктивність.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Імператриця"

Це активний і натхненний день, але почуття можуть вийти з-під контролю. Також це сприятливий день для нових проєктів або творчості.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Закохані"

Це емоційно насичений день, де багато що залежатиме від зробленого вибору. У першій половині дня будьте обережними в побуті, особливо з гострими чи гарячими предметами.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні ви потрапите у випробування на міцність і мудрість. Ви можете потрапити на важливі ділові події або підписати документи, які вплинуть на майбутнє. Ввечері краще побути з близькими людьми.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Правосуддя"

Зосередьтеся на балансі між емоціями і логікою. Ви можете отримати важливу інформацію, яка допоможе закрити старі питання. Вечір краще провести у спокійній атмосфері.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вежа"

Це напружений день, коли багато що може піти не по плану. Сьогодні краще працюйте наодинці, але будьте обережні зі словами, особливо в листуванні та на зборах.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Світ"

Зранку всередині вас буде напруга, яка накопичилася за останні дні. На роботі можуть бути суперечки, якщо ви не стримаєте емоції.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Суд"

Це насичений день, коли домінувати будуть побутові та сімейні турботи. Ближче до вечора ви можете відчути втому, але не ігноруйте сигнали тіла. Також сьогодні відпустіть минуле заради майбутнього і не приймайте важливих рішень.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Сьогодні приділіть увагу фінансовій грамотності та переоцінці своїх звичок у витратах. Самотність може принести натхнення і нові ідеї. Також ви можете завести знайомство, яке буде доленосним.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Палац Кубків"

Сьогодні варто бути обережними з емоціями, тому краще не приймати важливі рішення. Приділіть трохи часу хобі або близькій людині, щоб відновити душевну рівновагу.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Лицар Мечів"

У вашому житті будуть неочікувані події, на які потрібно буде швидко реагувати. Також можлива важлива зустріч чи розмова, яка змінить ваше ставлення до життя.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Шут"

Зранку може бути легка плутаниця або неочікувані зміни планів. Ввечері на вас може чекати приємний сюрприз або зустріч.

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