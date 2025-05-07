Гороскоп по картам Таро на 7 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина, которая гадает на колоде карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 7 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 7 мая 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Маг"

Этот день наполнен противоречиями, ведь возможны конфликты как на работе, так и в семье. Позаботьтесь о своем здоровье, ведь даже незначительное ухудшение самочувствия может повлиять на продуктивность.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Императрица"

Это активный и вдохновенный день, но чувства могут выйти из-под контроля. Также это благоприятный день для новых проектов или творчества.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Влюбленные"

Это эмоционально насыщенный день, где многое будет зависеть от сделанного выбора. В первой половине дня будьте осторожны в быту, особенно с острыми или горячими предметами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Сила"

Сегодня вы попадете в испытание на прочность и мудрость. Вы можете попасть на важные деловые события или подписать документы, которые повлияют на будущее. Вечером лучше побыть с близкими людьми.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Правосудие"

Сосредоточьтесь на балансе между эмоциями и логикой. Вы можете получить важную информацию, которая поможет закрыть старые вопросы. Вечер лучше провести в спокойной атмосфере.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Башня"

Это напряженный день, когда многое может пойти не по плану. Сегодня лучше работайте наедине, но будьте осторожны со словами, особенно в переписке и на собраниях.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Мир"

С утра внутри вас будет напряжение, которое накопилось за последние дни. На работе могут быть споры, если вы не сдержите эмоции.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Суд"

Это насыщенный день, когда доминировать будут бытовые и семейные заботы. Ближе к вечеру вы можете почувствовать усталость, но не игнорируйте сигналы тела. Также сегодня отпустите прошлое ради будущего и не принимайте важных решений.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Сегодня уделите внимание финансовой грамотности и переоценке своих привычек в тратах. Одиночество может принести вдохновение и новые идеи. Также вы можете завести знакомство, которое будет судьбоносным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Дворец Кубков"

Сегодня стоит быть осторожными с эмоциями, поэтому лучше не принимать важные решения. Уделите немного времени хобби или близкому человеку, чтобы восстановить душевное равновесие.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

В вашей жизни будут неожиданные события, на которые нужно будет быстро реагировать. Также возможна важная встреча или разговор, который изменит ваше отношение к жизни.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Шут"

С утра может быть легкая путаница или неожиданные изменения планов. Вечером вас может ждать приятный сюрприз или встреча.

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