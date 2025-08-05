Гороскоп за картами Таро на 5 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

У вівторок, 5 серпня, Всесвіт дарує потужний імпульс для зростання і внутрішнього оновлення. Триває фаза Місяця, що росте, у вогняному знаку Стрільця — це чудовий день для нових ідей, пошуків істини, подорожей та духовних практик. 13-та місячна доба активізує потребу в самовдосконаленні та глибоких емоційних переживаннях. Карти Таро підкажуть кожному знаку Зодіаку, де саме на вас чекає важливе рішення або можливість.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 5 серпня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Ваше життя може круто змінитися вже сьогодні. Довіртеся потоку — зміни, що здаються випадковими, насправді ведуть вас до нового етапу. Вдалий день для ризиків та ініціатив.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Сьогодні буде ідеальний момент для глибокої розмови або примирення. У стосунках можливе гармонійне зближення. У фінансах — надійне партнерство або вигідна угода.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Паж Мечів"

Інформація, яку ви отримаєте, може змінити ваш погляд на ситуацію. День підходить для навчання, аналізу та чесних розмов. Слідкуйте за словами — вони можуть як лікувати, так і ранити.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Сьогодні вам вдасться відчути результати власної праці. Це день задоволення, стабільності та фінансової впевненості. Дозвольте собі трішки розкоші.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Одна з найсильніших карт у колоді. На вас чекає день радості, натхнення і позитиву. Ваше світло сьогодні помітять усі — не соромтеся проявити себе.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Потрібен час на перепочинок. Уникайте перевантаження — внутрішній баланс важливіший за активність. Відновіть сили і зосередьтесь на ментальному відновленні.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Можливо, настав час залишити те, що вже не надихає. Пошук нових сенсів і справжніх емоцій — ваш пріоритет. Не бійтеся зробити крок у невідоме.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Смерть"

Це карта глибокого завершення і відновлення. Не лякайтеся — йдеться про трансформацію. Те, що відходить, звільняє місце для чогось нового, сильного і щирого.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Імператриця"

День сповнений творчої енергії та натхнення. Удача у фінансах, родинних справах, плануванні. Вас почують і підтримають — час діяти з любов'ю і впевненістю.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "П'ятірка Жезлів"

Можливі конфлікти або суперечки — але саме вони допоможуть вам загартуватись. День викликів, які мотивують. Уникайте жорсткості — шукайте конструктив.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Ваші мрії набувають обрисів. Час повірити у власний потенціал і зробити перший крок до великої мети. Ваша віра у себе — найсильніша зброя сьогодні.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Сентиментальність і спогади можуть накрити хвилею. Не відштовхуйте емоції — у них сила. День для відновлення зв'язків, теплих розмов та душевного затишку.

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