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Главная Праздники Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 августа 2025 года по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 августа 2025 года по Таро

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 05:59
Гороскоп по картам Таро на 5 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Во вторник, 5 августа, Вселенная дарит мощный импульс для роста и внутреннего обновления. Продолжается фаза растущей Луны в огненном знаке Стрельца — это отличный день для новых идей, поисков истины, путешествий и духовных практик. 13-е лунные сутки активизируют потребность в самосовершенствовании и глубоких эмоциональных переживаниях. Карты Таро подскажут каждому знаку Зодиака, где именно вас ждет важное решение или возможность.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 5 августа 2025 года.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 5 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Ваша жизнь может круто измениться уже сегодня. Доверьтесь потоку — изменения, кажущиеся случайными, на самом деле ведут вас к новому этапу. Удачный день для рисков и инициатив.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Сегодня будет идеальный момент для глубокого разговора или примирения. В отношениях возможно гармоничное сближение. В финансах — надежное партнерство или выгодная сделка.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Паж Мечей"

Информация, которую вы получите, может изменить ваш взгляд на ситуацию. День подходит для обучения, анализа и честных разговоров. Следите за словами -— они могут как лечить, так и ранить.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Девятка Пентаклей"

Сегодня вам удастся ощутить результаты собственного труда. Это день удовольствия, стабильности и финансовой уверенности. Позвольте себе немного роскоши.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Одна из самых сильных карт в колоде. Вас ждет день радости, вдохновения и позитива. Ваш свет сегодня заметят все — не стесняйтесь проявить себя.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Нужно время на передышку. Избегайте перегрузки — внутренний баланс важнее активности. Восстановите силы и сосредоточьтесь на ментальном восстановлении.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Возможно, пришло время оставить то, что уже не вдохновляет. Поиск новых смыслов и настоящих эмоций — ваш приоритет. Не бойтесь сделать шаг в неизвестное.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Смерть"

Это карта глубокого завершения и восстановления. Не пугайтесь — речь идет о трансформации. То, что уходит, освобождает место для чего-то нового, сильного и искреннего.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Императрица"

День полон творческой энергии и вдохновения. Удача в финансах, семейных делах, планировании. Вас услышат и поддержат — время действовать с любовью и уверенностью.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Возможны конфликты или споры — но именно они помогут вам закалиться. День вызовов, которые мотивируют. Избегайте жесткости — ищите конструктив.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Ваши мечты приобретают очертания. Время поверить в собственный потенциал и сделать первый шаг к большой цели. Ваша вера в себя — самое сильное оружие сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Сентиментальность и воспоминания могут накрыть волной. Не отталкивайте эмоции — в них сила. День для восстановления связей, теплых разговоров и душевного уюта.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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