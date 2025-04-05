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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 квітня 2025 за Таро

5 квітня 2025 03:20
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп за картами Таро на 5 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Жінка на сеансі в тарологині. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 5 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 5 квітня 2025 року.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 5 квітня.

Овен (21 березня — 20 квітня)  

Карта Таро "Закохані"

Зверніть увагу на особисте життя і стосунки з оточуючими, адже карта Таро попереджає про можливий застій, який не дає рухатися далі. Переосмисліть минулі помилки і зробіть висновки.

Гороскоп на 5 квітня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Це день рішучих дій, адже карта Таро символізує готовність зробити сміливий крок вперед. Це сприятливий час для нових проєктів або змін як у кар’єрі, так і в особистому житті.

Гороскоп на 5 квітня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Це день гарних змін, адже карта Таро натякає на більш яскраві фарби реальності. Зміцніть соціальні зв’язки і попрацюйте над власними цілями.

Гороскоп на 5 квітня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Десятка Жезлів"

Сьогодні будьте обережними, адже карта Таро попереджає про складнощі, де потрібно бути максимально зосередженими. Вам може здатися, що ситуація складна, але придивіться уважніше.

Гороскоп на 5 квітня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Шістка Денарієв"

Сьогодні ви можете відчути тривогу стосовно фінансів, адже карта Таро говорить про бажання отримувати більше. Але зробіть крок назад, проаналізуйте і виправіть це.

Гороскоп на 5 квітня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Лицар Кубків"

Цей день може бути мінливим для вас, адже карта Таро говорить про неочікуваний розвиток подій, який піде вам на користь. Але не приймайте поспішних рішень і не намагайтеся прискорити події.

Гороскоп на 5 квітня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "П’ятірка Мечів"

Це може бути важкий день, адже карта Таро символізує внутрішні протиріччя і невизначеність. Можливо ви не можете розібратися в своїх бажаннях, але зараз не кращий час для серйозних рішень.

Гороскоп на 5 квітня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Зупиніться і передивіться свої цілі, адже карта Таро каже, що ви витратили багато сил на шляху до успіху, що забули про себе. Але варто зробити паузу, щоб переосмислити свої дії.

Гороскоп на 5 квітня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Смерть"

Це період змін, адже тарологічна карта символізує завершення старого і початок нового. Можливо настав час попрощатися з тим, що заважає вам йти вперед.

Гороскоп на 5 квітня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Дев’ятка Кубків"

У вашому житті настане важливий момент, адже карта Таро символізує початок нового етапу. Це ідеальний день для роздумів, планування і втілення давніх бажань.

Гороскоп на 5 квітня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шут"

Це легкий день, наповнений неочікуваними подіями, адже карта Таро символізує юнацький запал. Вам варто бути обережними і не приймати необдуманих рішень.

Гороскоп на 5 квітня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Правосуддя"

Це час розплати, адже карта Таро обіцяє винагороду по заслугах. Це час чесності, об’єктивності та прийняття відповідальності за свої вчинки.

Гороскоп на 5 квітня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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