Гороскоп за картами Таро на 5 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка на сеансі в тарологині. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 5 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 5 квітня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Закохані"

Зверніть увагу на особисте життя і стосунки з оточуючими, адже карта Таро попереджає про можливий застій, який не дає рухатися далі. Переосмисліть минулі помилки і зробіть висновки.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Це день рішучих дій, адже карта Таро символізує готовність зробити сміливий крок вперед. Це сприятливий час для нових проєктів або змін як у кар’єрі, так і в особистому житті.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Це день гарних змін, адже карта Таро натякає на більш яскраві фарби реальності. Зміцніть соціальні зв’язки і попрацюйте над власними цілями.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Десятка Жезлів"

Сьогодні будьте обережними, адже карта Таро попереджає про складнощі, де потрібно бути максимально зосередженими. Вам може здатися, що ситуація складна, але придивіться уважніше.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Шістка Денарієв"

Сьогодні ви можете відчути тривогу стосовно фінансів, адже карта Таро говорить про бажання отримувати більше. Але зробіть крок назад, проаналізуйте і виправіть це.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Лицар Кубків"

Цей день може бути мінливим для вас, адже карта Таро говорить про неочікуваний розвиток подій, який піде вам на користь. Але не приймайте поспішних рішень і не намагайтеся прискорити події.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "П’ятірка Мечів"

Це може бути важкий день, адже карта Таро символізує внутрішні протиріччя і невизначеність. Можливо ви не можете розібратися в своїх бажаннях, але зараз не кращий час для серйозних рішень.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Зупиніться і передивіться свої цілі, адже карта Таро каже, що ви витратили багато сил на шляху до успіху, що забули про себе. Але варто зробити паузу, щоб переосмислити свої дії.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Смерть"

Це період змін, адже тарологічна карта символізує завершення старого і початок нового. Можливо настав час попрощатися з тим, що заважає вам йти вперед.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Дев’ятка Кубків"

У вашому житті настане важливий момент, адже карта Таро символізує початок нового етапу. Це ідеальний день для роздумів, планування і втілення давніх бажань.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шут"

Це легкий день, наповнений неочікуваними подіями, адже карта Таро символізує юнацький запал. Вам варто бути обережними і не приймати необдуманих рішень.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Правосуддя"

Це час розплати, адже карта Таро обіцяє винагороду по заслугах. Це час чесності, об’єктивності та прийняття відповідальності за свої вчинки.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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