Гороскоп по картам Таро на 5 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 апреля 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 5 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 5 апреля 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 5 апреля.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Влюбленные"
Обратите внимание на личную жизнь и отношения с окружающими, ведь карта Таро предупреждает о возможном застое, который не дает двигаться дальше. Переосмыслите прошлые ошибки и сделайте выводы.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Туз Жезлов"
Это день решительных действий, ведь карта Таро символизирует готовность сделать смелый шаг вперед. Это благоприятное время для новых проектов или перемен как в карьере, так и в личной жизни.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Четверка Жезлов"
Это день хороших перемен, ведь карта Таро намекает на более яркие краски реальности. Укрепите социальные связи и поработайте над собственными целями.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Десятка Жезлов"
Сегодня будьте осторожными, ведь карта Таро предупреждает о сложностях, где нужно быть максимально сосредоточенными. Вам может показаться, что ситуация сложная, но присмотритесь внимательнее.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Шестерка Денариев"
Сегодня вы можете почувствовать тревогу касательно финансов, ведь карта Таро говорит о желании получать больше. Но сделайте шаг назад, проанализируйте и исправьте это.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Рыцарь Кубков"
Этот день может быть переменчивым для вас, ведь карта Таро говорит о неожиданном развитии событий, которое пойдет вам на пользу. Но не принимайте поспешных решений и не пытайтесь ускорить события.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Пятерка Мечей"
Это может быть трудный день, ведь карта Таро символизирует внутренние противоречия и неопределенность. Возможно вы не можете разобраться в своих желаниях, но сейчас не лучшее время для серьезных решений.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Четверка Мечей"
Остановитесь и пересмотрите свои цели, ведь карта Таро говорит, что вы потратили много сил на пути к успеху, что забыли о себе. Но стоит сделать паузу, чтобы переосмыслить свои действия.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Смерть"
Это период перемен, ведь тарологическая карта символизирует завершение старого и начало нового. Возможно пришло время попрощаться с тем, что мешает вам идти вперед.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Девятка Кубков"
В вашей жизни наступит важный момент, ведь карта Таро символизирует начало нового этапа. Это идеальный день для размышлений, планирования и воплощения давних желаний.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Шут"
Это легкий день, наполненный неожиданными событиями, ведь карта Таро символизирует юношеский пыл. Вам стоит быть осторожными и не принимать необдуманных решений.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Правосудие"
Это время расплаты, ведь карта Таро обещает вознаграждение по заслугам. Это время честности, объективности и принятия ответственности за свои поступки.
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