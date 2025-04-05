Гороскоп по картам Таро на 5 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина на сеансе у таролога. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 5 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 5 апреля 2025 года.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 5 апреля.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Влюбленные"

Обратите внимание на личную жизнь и отношения с окружающими, ведь карта Таро предупреждает о возможном застое, который не дает двигаться дальше. Переосмыслите прошлые ошибки и сделайте выводы.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Это день решительных действий, ведь карта Таро символизирует готовность сделать смелый шаг вперед. Это благоприятное время для новых проектов или перемен как в карьере, так и в личной жизни.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Это день хороших перемен, ведь карта Таро намекает на более яркие краски реальности. Укрепите социальные связи и поработайте над собственными целями.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

Сегодня будьте осторожными, ведь карта Таро предупреждает о сложностях, где нужно быть максимально сосредоточенными. Вам может показаться, что ситуация сложная, но присмотритесь внимательнее.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Шестерка Денариев"

Сегодня вы можете почувствовать тревогу касательно финансов, ведь карта Таро говорит о желании получать больше. Но сделайте шаг назад, проанализируйте и исправьте это.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Рыцарь Кубков"

Этот день может быть переменчивым для вас, ведь карта Таро говорит о неожиданном развитии событий, которое пойдет вам на пользу. Но не принимайте поспешных решений и не пытайтесь ускорить события.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

Это может быть трудный день, ведь карта Таро символизирует внутренние противоречия и неопределенность. Возможно вы не можете разобраться в своих желаниях, но сейчас не лучшее время для серьезных решений.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Остановитесь и пересмотрите свои цели, ведь карта Таро говорит, что вы потратили много сил на пути к успеху, что забыли о себе. Но стоит сделать паузу, чтобы переосмыслить свои действия.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Смерть"

Это период перемен, ведь тарологическая карта символизирует завершение старого и начало нового. Возможно пришло время попрощаться с тем, что мешает вам идти вперед.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Девятка Кубков"

В вашей жизни наступит важный момент, ведь карта Таро символизирует начало нового этапа. Это идеальный день для размышлений, планирования и воплощения давних желаний.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шут"

Это легкий день, наполненный неожиданными событиями, ведь карта Таро символизирует юношеский пыл. Вам стоит быть осторожными и не принимать необдуманных решений.

Знак Зодиака Водолей Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Правосудие"

Это время расплаты, ведь карта Таро обещает вознаграждение по заслугам. Это время честности, объективности и принятия ответственности за свои поступки.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, какой знак Зодиака найдет работу мечты в апреле 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака разбогатеют в апреле 2025 года по Таро.

Также мы сообщали о том, какому знаку Зодиака стоит позаботиться о своем здоровье в апреле 2025 года по Таро.