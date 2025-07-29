Гороскоп за картами Таро на 29 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Вівторок, 29 липня, принесе енергії рівноваги та внутрішньої гармонії. Довіра до інтуїції сьогодні — головний союзник усіх знаків Зодіаку. Це сприятливий час для пошуку балансу у стосунках, ухвалення зважених рішень та врівноваження емоцій. Карти Таро допоможуть краще зрозуміти внутрішній стан, розкрити потенціал дня і звернути увагу на знаки, які подає Всесвіт.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 29 липня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колісниця"

Сьогодні у вас є всі шанси вирватися вперед і досягти мети. День сприяє активності, поїздкам, рішучим крокам у кар'єрі чи особистих справах. Не зволікайте — дійте впевнено, і результат вас здивує.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Лицар Кубків"

Це день емоційної відкритості та романтичних моментів. Можлива приємна зустріч або ніжна розмова, яка змінить ваш настрій. Дозвольте собі бути щирими — це відкриє нові горизонти у стосунках.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів"

День пов'язаний із взаємною підтримкою. Ви можете отримати допомогу або самі станете джерелом натхнення для інших. У фінансах — добрий час для розподілу ресурсів чи благодійності.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Паж Жезлів"

Настав час для нових ідей, легких ініціатив або творчого старту. Не бійтеся зробити перший крок — навіть невелика дія запустить важливий процес. Головне — не сидіти на місці.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сила"

Ви здатні подолати будь-яку перешкоду, якщо довіритесь своїй внутрішній стійкості. Карта дня нагадує: справжня сила у м'якості, терпінні та впевненості в собі.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Імператриця"

День сприяє розвитку, красі й турботі про себе та близьких. Ви можете отримати приємні новини, пов'язані з родиною або фінансами. Особливо сприятлива енергія — для жінок-Дів.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Ви стоїте перед важливим вибором. Це може стосуватися стосунків, роботи чи навіть стилю життя. Слухайте серце — тільки воно підкаже правильний напрям. Сьогодні не час для компромісів із собою.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Можливо, ви готові попрощатися з тим, що давно втратило сенс. Це може бути проєкт, ідея або стосунок, який більше не надихає. Залиште минуле позаду — попереду на вас чекає щось більше.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сонце"

Цього вівторка, 29 липня, удача на вашому боці. Цей день може принести перемогу, визнання чи приємну несподіванку. Сміливо діліться своїм світлом і ви отримаєте у відповідь ще більше тепла.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Ви вагаєтесь і це нормально. Сьогодні не варто приймати остаточні рішення. Зберігайте спокій і не тисніть на себе: трохи часу і ви точно зрозумієте, як краще діяти.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Вежа"

Не всі події можна передбачити. Ця карта про раптові зміни або емоційний сплеск. Прийміть все, що приходить, як шанс на оновлення. Руйнується лише те, що більше не працює.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Дев'ятка Кубків"

День принесе задоволення, насолоду і гармонію. Ви можете дозволити собі трохи більше, ніж зазвичай. Час святкувати маленькі перемоги та радіти життю.

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