Гороскоп по картам Таро на 29 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июля 2025 года по Таро
Вторник, 29 июля, принесет энергии равновесия и внутренней гармонии. Доверие к интуиции сегодня — главный союзник всех знаков Зодиака. Это благоприятное время для поиска баланса в отношениях, принятия взвешенных решений и уравновешивания эмоций. Карты Таро помогут лучше понять внутреннее состояние, раскрыть потенциал дня и обратить внимание на знаки, которые подает Вселенная.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 29 июля 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 29 июля:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Колесница"
Сегодня у вас есть все шансы вырваться вперед и достичь цели. День способствует активности, поездкам, решительным шагам в карьере или личных делах. Не медлите — действуйте уверенно, и результат вас удивит.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Рыцарь Кубков"
Это день эмоциональной открытости и романтических моментов. Возможна приятная встреча или нежный разговор, который изменит ваше настроение. Позвольте себе быть искренними — это откроет новые горизонты в отношениях.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Шестерка Пентаклей"
День связан с взаимной поддержкой. Вы можете получить помощь или сами станете источником вдохновения для других. В финансах — хорошее время для распределения ресурсов или благотворительности.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Паж Жезлов"
Настало время для новых идей, легких инициатив или творческого старта. Не бойтесь сделать первый шаг — даже небольшое действие запустит важный процесс. Главное — не сидеть на месте.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Сила"
Вы способны преодолеть любое препятствие, если доверитесь своей внутренней стойкости. Карта дня напоминает: настоящая сила в мягкости, терпении и уверенности в себе.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Императрица"
День способствует развитию, красоте и заботе о себе и близких. Вы можете получить приятные новости, связанные с семьей или финансами. Особенно благоприятная энергия — для женщин-Дев.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Влюбленные"
Вы стоите перед важным выбором. Это может касаться отношений, работы или даже стиля жизни. Слушайте сердце — только оно подскажет правильное направление. Сегодня не время для компромиссов с собой.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Восьмерка Кубков"
Возможно, вы готовы попрощаться с тем, что давно потеряло смысл. Это может быть проект, идея или отношения, которые больше не вдохновляют. Оставьте прошлое позади — впереди вас ждет нечто большее.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Солнце"
В этот вторник, 29 июля, удача на вашей стороне. Этот день может принести победу, признание или приятную неожиданность. Смело делитесь своим светом и вы получите в ответ еще больше тепла.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Двойка Мечей"
Вы колеблетесь и это нормально. Сегодня не стоит принимать окончательные решения. Сохраняйте спокойствие и не давите на себя: немного времени и вы точно поймете, как лучше действовать.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Башня"
Не все события можно предсказать. Эта карта о внезапных переменах или эмоциональном всплеске. Примите все, что приходит, как шанс на обновление. Разрушается лишь то, что больше не работает.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Девятка Кубков"
День принесет удовольствие, наслаждение и гармонию. Вы можете позволить себе немного больше, чем обычно. Время праздновать маленькие победы и радоваться жизни.
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