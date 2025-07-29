Гороскоп по картам Таро на 29 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Вторник, 29 июля, принесет энергии равновесия и внутренней гармонии. Доверие к интуиции сегодня — главный союзник всех знаков Зодиака. Это благоприятное время для поиска баланса в отношениях, принятия взвешенных решений и уравновешивания эмоций. Карты Таро помогут лучше понять внутреннее состояние, раскрыть потенциал дня и обратить внимание на знаки, которые подает Вселенная.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 29 июля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Сегодня у вас есть все шансы вырваться вперед и достичь цели. День способствует активности, поездкам, решительным шагам в карьере или личных делах. Не медлите — действуйте уверенно, и результат вас удивит.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Рыцарь Кубков"

Это день эмоциональной открытости и романтических моментов. Возможна приятная встреча или нежный разговор, который изменит ваше настроение. Позвольте себе быть искренними — это откроет новые горизонты в отношениях.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

День связан с взаимной поддержкой. Вы можете получить помощь или сами станете источником вдохновения для других. В финансах — хорошее время для распределения ресурсов или благотворительности.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Паж Жезлов"

Настало время для новых идей, легких инициатив или творческого старта. Не бойтесь сделать первый шаг — даже небольшое действие запустит важный процесс. Главное — не сидеть на месте.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Сила"

Вы способны преодолеть любое препятствие, если доверитесь своей внутренней стойкости. Карта дня напоминает: настоящая сила в мягкости, терпении и уверенности в себе.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Императрица"

День способствует развитию, красоте и заботе о себе и близких. Вы можете получить приятные новости, связанные с семьей или финансами. Особенно благоприятная энергия — для женщин-Дев.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Вы стоите перед важным выбором. Это может касаться отношений, работы или даже стиля жизни. Слушайте сердце — только оно подскажет правильное направление. Сегодня не время для компромиссов с собой.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Возможно, вы готовы попрощаться с тем, что давно потеряло смысл. Это может быть проект, идея или отношения, которые больше не вдохновляют. Оставьте прошлое позади — впереди вас ждет нечто большее.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Солнце"

В этот вторник, 29 июля, удача на вашей стороне. Этот день может принести победу, признание или приятную неожиданность. Смело делитесь своим светом и вы получите в ответ еще больше тепла.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Вы колеблетесь и это нормально. Сегодня не стоит принимать окончательные решения. Сохраняйте спокойствие и не давите на себя: немного времени и вы точно поймете, как лучше действовать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Башня"

Не все события можно предсказать. Эта карта о внезапных переменах или эмоциональном всплеске. Примите все, что приходит, как шанс на обновление. Разрушается лишь то, что больше не работает.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Девятка Кубков"

День принесет удовольствие, наслаждение и гармонию. Вы можете позволить себе немного больше, чем обычно. Время праздновать маленькие победы и радоваться жизни.

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