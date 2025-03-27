Гороскоп за картами Таро на 27 березня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка, яка ворожить на картах Таро. Фото: Daily Express

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 27 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 27 березня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Сьогодні ви можете потрапити у складні ситуації, а карта Таро символізує завершення важливого етапу в житті. Цього дня вам варто поставити крапку в тому, що вже вам не потрібно.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Місяць"

Це відносно спокійний день, адже тарологічна карта символізує гармонію і душевний баланс. Сьогодні корисно буде зайнятися саморозвитком, творчістю і хобі.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Паж Жезлів"

Це активний і насичений день, адже карта Таро обіцяє клопоти, які пов’язані з роботою і домом. Ви можете потрапити у важкі переговори, де потрібно буде бути гнучким і уважним.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Колісниця"

Сьогодні будьте уважними до фінансових питань, адже тарологічна карта символізує рух вперед, але можливі перешкоди. Цього дня краще не купувати щось масштабне і ретельно продумувати бюджет. Але це сприятливий день для активних дій і прийняття рішень.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Це важливий день з точки зору взаємовідносин, адже карта Таро говорить про гармонію, дружбу і партнерство. Можливо ви зможете зміцнити стосунки з партнером або помиритися з кимось.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні ви можете отримати гарний сюрприз, адже тарологічна карта обіцяє зустріч із людиною, яка зіграє важливу роль у вашому житті. Це може бути не лише романтичне знайомство, а й поява гарного друга. Це сприятливий день для спілкування, нових знайомств і роботи над стосунками.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Імператриця"

Сьогодні краще відпочиньте, а карта Таро радить подбати про своє здоров’я. Це гарний період для того, щоб почати працювати над собою, відмовитися від поганих звичок і покращити якість життя. Також це сприятливий день для творчості.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Лицар Денарієв"

Сьогодні уникайте конфліктів, адже тарологічна карта радить зберігати холодну кров і діяти усвідомлено. Також це сприятливий день для практичних справ і довгострокового планування.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Вежа"

Сьогодні приготуйтеся до різних змін, адже ця карта Таро символізує руйнування старого заради нового. Сміливо виходьте з власної зони комфорту, пробуйте нові проєкти і встановлюйте корисні зв’язки.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Світ"

Не приймайте чужу погану енергію занадто близько до серця, адже тарологічна карта говорить про гармонію і вміння дивитися на ситуацію ширше. Сьогодні зберігайте душевну рівновагу.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Сила"

Проявіть сьогодні рішучість, адже карта таро радить не зупинятися на досягнутому. Це сприятливий день для нових починань, рішення складних задач і внутрішньої стійкості.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Будьте обережними в особистих стосунках, адже тарологічна карта вказує на можливі розбіжності або непорозуміння з партнером. Сьогодні варто зайнятися саморозвиток, розібратися в емоціях і не приймати поспішних рішень.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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