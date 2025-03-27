Гороскоп по картам Таро на 27 марта 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина, которая гадает на картах Таро. Фото: Daily Express

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 27 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 27 марта 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Сегодня вы можете попасть в сложные ситуации, а карта Таро символизирует завершение важного этапа в жизни. В этот день вам стоит поставить точку в том, что уже вам не нужно.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Луна"

Это относительно спокойный день, ведь тарологическая карта символизирует гармонию и душевный баланс. Сегодня полезно будет заняться саморазвитием, творчеством и хобби.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Паж Жезлов"

Это активный и насыщенный день, ведь карта Таро обещает хлопоты, которые связаны с работой и домом. Вы можете попасть в трудные переговоры, где нужно будет быть гибким и внимательным.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Колесница"

Сегодня будьте внимательны к финансовым вопросам, ведь тарологическая карта символизирует движение вперед, но возможны препятствия. В этот день лучше не покупать что-то масштабное и тщательно продумывать бюджет. Но это благоприятный день для активных действий и принятия решений.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Это важный день с точки зрения взаимоотношений, ведь карта Таро говорит о гармонии, дружбе и партнерстве. Возможно вы сможете укрепить отношения с партнером или помириться с кем-то.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня вы можете получить хороший сюрприз, ведь тарологическая карта обещает встречу с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни. Это может быть не только романтическое знакомство, но и появление хорошего друга. Это благоприятный день для общения, новых знакомств и работы над отношениями.

Знак Зодиака Дева Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Императрица"

Сегодня лучше отдохните, а карта Таро советует позаботиться о своем здоровье. Это хороший период для того, чтобы начать работать над собой, отказаться от плохих привычек и улучшить качество жизни. Также это благоприятный день для творчества.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Рыцарь Денариев"

Сегодня избегайте конфликтов, ведь тарологическая карта советует сохранять холодную кровь и действовать осознанно. Также это благоприятный день для практических дел и долгосрочного планирования.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Башня"

Сегодня приготовьтесь к различным переменам, ведь эта карта Таро символизирует разрушение старого ради нового. Смело выходите из собственной зоны комфорта, пробуйте новые проекты и устанавливайте полезные связи.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Мир"

Не принимайте чужую плохую энергию слишком близко к сердцу, ведь тарологическая карта говорит о гармонии и умении смотреть на ситуацию шире. Сегодня сохраняйте душевное равновесие.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Сила"

Проявите сегодня решительность, ведь карта Таро советует не останавливаться на достигнутом. Это благоприятный день для новых начинаний, решения сложных задач и внутренней стойкости.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Дама Денариев"

Будьте осторожными в личных отношениях, ведь тарологическая карта указывает на возможные разногласия или недопонимание с партнером. Сегодня стоит заняться саморазвитием, разобраться в эмоциях и не принимать поспешных решений.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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