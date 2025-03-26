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Ці знаки Зодіаку вирішуватимуть проблеми 26-30 березня за Таро

26 березня 2025 05:59
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Для яких знаків Зодіаку цей тиждень 26-30 березня 2025 буде напруженим — Таро прогноз
Жінка, яка ворожить на картах Таро. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Представники кількох знаків зодіакального сузір’я цього тижня відчують певну напругу, яка не дасть їм спокійно жити. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку відчуватимуть негативну енергію і вирішуватимуть старі проблеми цього тижня 26-30 березня 2025 року.

Про це розповідає Metro.

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Рак

Представники цього зодіакального знаку вважаються дуже чутливими до поганої енергії, напруги або злих намірів. Виявляється саме зараз все це відчувається в повітрі, тому люди під знаком Зодіаку Рак хочуть якнайшвидше позбутися цих проблем, і вони можуть це зробити.

Тарологи кажуть, що необов’язково це буде конфронтація або щось неприємне. Це може бути попередження заздалегідь, відсторонення, блокування або невелике дистанціювання.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Діва

Люди, які народилися під цим знаком Зодіаку, вже давно хочуть вирішити стару проблему, в яку вони знову потрапили. Але Діви вже не хочуть більше ігнорувати цю ситуацію, а вирішити все раз і назавжди. Тому представникам цього знаку варто перестати робити одне й те саме. 

Тарологічна карта, яка випала людям під знаком Діва цього тижня, рекомендує трохи відступити і подивитися на цю ситуацію з іншого ракурсу. Представникам цього знака варто поставити себе на місце іншої людини і побачити, чому в них не вийшло раніше.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій

Останні кілька місяців люди, які народилися під цим знаком Зодіаку, хотіли отримати конкретну відповідь на важливе запитання і вирішити ту чи іншу проблему. Цього тижня з 26 до 30 березня Водоліям вдасться отримати результат, який вони хотіли.

Тому тарологи рекомендують бути активними, залученими і присутніми в ситуації, а також ініціювати весь процес і ставити запитання.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Pinterest

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