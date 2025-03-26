Для яких знаків Зодіаку цей тиждень 26-30 березня 2025 буде напруженим — Таро прогноз

Жінка, яка ворожить на картах Таро. Фото: Freepik

Представники кількох знаків зодіакального сузір’я цього тижня відчують певну напругу, яка не дасть їм спокійно жити. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку відчуватимуть негативну енергію і вирішуватимуть старі проблеми цього тижня 26-30 березня 2025 року.

Про це розповідає Metro.

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Рак

Представники цього зодіакального знаку вважаються дуже чутливими до поганої енергії, напруги або злих намірів. Виявляється саме зараз все це відчувається в повітрі, тому люди під знаком Зодіаку Рак хочуть якнайшвидше позбутися цих проблем, і вони можуть це зробити.

Тарологи кажуть, що необов’язково це буде конфронтація або щось неприємне. Це може бути попередження заздалегідь, відсторонення, блокування або невелике дистанціювання.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Діва

Люди, які народилися під цим знаком Зодіаку, вже давно хочуть вирішити стару проблему, в яку вони знову потрапили. Але Діви вже не хочуть більше ігнорувати цю ситуацію, а вирішити все раз і назавжди. Тому представникам цього знаку варто перестати робити одне й те саме.

Тарологічна карта, яка випала людям під знаком Діва цього тижня, рекомендує трохи відступити і подивитися на цю ситуацію з іншого ракурсу. Представникам цього знака варто поставити себе на місце іншої людини і побачити, чому в них не вийшло раніше.

Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій

Останні кілька місяців люди, які народилися під цим знаком Зодіаку, хотіли отримати конкретну відповідь на важливе запитання і вирішити ту чи іншу проблему. Цього тижня з 26 до 30 березня Водоліям вдасться отримати результат, який вони хотіли.

Тому тарологи рекомендують бути активними, залученими і присутніми в ситуації, а також ініціювати весь процес і ставити запитання.

Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Pinterest

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