Для каких знаков Зодиака эта неделя 26-30 марта 2025 будет напряженной — Таро прогноз

Женщина, которая гадает на картах Таро. Фото: Freepik

Представители нескольких знаков зодиакального созвездия на этой неделе почувствуют определенное напряжение, которое не даст им спокойно жить. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака будут чувствовать негативную энергию и решать старые проблемы на этой неделе 26-30 марта 2025 года.

Об этом рассказывает Metro.

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Рак

Представители этого зодиакального знака считаются очень чувствительными к плохой энергии, напряжению или злым намерениям. Оказывается именно сейчас все это чувствуется в воздухе, поэтому люди под знаком Зодиака Рак хотят как можно быстрее избавиться от этих проблем, и они могут это сделать.

Тарологи говорят, что необязательно это будет конфронтация или что-то неприятное. Это может быть предупреждение заранее, отстранение, блокировка или небольшое дистанцирование.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Дева

Люди, которые родились под этим знаком Зодиака, уже давно хотят решить старую проблему, в которую они снова попали. Но Девы уже не хотят больше игнорировать эту ситуацию, а решить все раз и навсегда. Поэтому представителям этого знака стоит перестать делать одно и то же.

Тарологическая карта, которая выпала людям под знаком Дева на этой неделе, рекомендует немного отступить и посмотреть на эту ситуацию с другого ракурса. Представителям этого знака стоит поставить себя на место другого человека и увидеть, почему у них не получилось раньше.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей

Последние несколько месяцев люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, хотели получить конкретный ответ на важный вопрос и решить ту или иную проблему. На этой неделе с 26 по 30 марта Водолеям удастся получить результат, который они хотели.

Поэтому тарологи рекомендуют быть активными, вовлеченными и присутствующими в ситуации, а также инициировать весь процесс и задавать вопросы.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Pinterest

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