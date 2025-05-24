Гороскоп за картами Таро на 24 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Сеанс ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 24 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 24 травня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Шут"

Сьогодні вам варто відпустити ситуацію і почати щось нове, але будьте обережними, адже надмірна легковажність може призвести до неприємностей. У вас можуть бути незначні сварки, особливо в побуті, але залишайтеся спокійними.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Закохані"

Вам доведеться зробити вибір, який може вплинути на ваше фінансове і особисте майбутнє. Сьогодні ви можете отримати заманливі пропозиції.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Зірка"

Цей день може стати справжнім подарунком долі. Ви можете познайомитися з людиною, з якою пов’яжете своє майбутнє.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сила"

Ви можете відчути прилив внутрішньої енергії, особливо в особистих стосунках. Це гарний день для подолання страхів і відновлення емоційного балансу.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Відлюдник"

Ви захочете усамітнитися і подумати. У стосунках можуть бути непорозуміння, але будьте чесними із собою і з партнером.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Це непередбачуваний день, адже карта Таро говорить про різкий поворот подій. Сьогодні варто фільтрувати всю інформацію зовні. У стосунках можуть бути чутки, які можуть вас розгнівати, але не дозволяйте їм цього.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Правосуддя"

Сьогодні будьте уважними в розмовах, адже ви можете посваритися з близькою людиною. Ввечері у вас може бути серйозна бесіда, яка змінить ваше ставлення до людини поруч із вами.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Суд"

Сьогодні можуть бути емоційні коливання. Проведіть цей день з близькими, особливо з батьками чи літніми родичами. Також можуть бути спогади, які наштовхнуть вас на важливе рішення.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Місяць"

Ви можете зіштовхнутися з чимось, що вже давно намагалися забути. До вас може повернутися людина, з якою у вас були сильні почуття, і ця зустріч може сколихнути бурю емоцій.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Маг"

Сьогодні зберігайте свої ресурси на конкретні цілі. В оточенні може бути людина, яке за вас щиро не радіє, тому не діліться з нею нічим. Ввечері краще відпочити з близькими.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Імператриця"

Цей день пов’язаний із турботою, відновленням і жіночою енергією. Ви можете отримати важливі новини від жінок, особливо з вашої сім’ї.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Сонце"

Це радісний і легкий день, який може принести неочікуваний успіх у фінансовій сфері. Самотні можуть познайомитися з кимось важливим в мережі.

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