Гороскоп за картами Таро на 24 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 травня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 24 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 24 травня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 24 травня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Шут"
Сьогодні вам варто відпустити ситуацію і почати щось нове, але будьте обережними, адже надмірна легковажність може призвести до неприємностей. У вас можуть бути незначні сварки, особливо в побуті, але залишайтеся спокійними.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Закохані"
Вам доведеться зробити вибір, який може вплинути на ваше фінансове і особисте майбутнє. Сьогодні ви можете отримати заманливі пропозиції.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Зірка"
Цей день може стати справжнім подарунком долі. Ви можете познайомитися з людиною, з якою пов’яжете своє майбутнє.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Сила"
Ви можете відчути прилив внутрішньої енергії, особливо в особистих стосунках. Це гарний день для подолання страхів і відновлення емоційного балансу.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Відлюдник"
Ви захочете усамітнитися і подумати. У стосунках можуть бути непорозуміння, але будьте чесними із собою і з партнером.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Це непередбачуваний день, адже карта Таро говорить про різкий поворот подій. Сьогодні варто фільтрувати всю інформацію зовні. У стосунках можуть бути чутки, які можуть вас розгнівати, але не дозволяйте їм цього.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Правосуддя"
Сьогодні будьте уважними в розмовах, адже ви можете посваритися з близькою людиною. Ввечері у вас може бути серйозна бесіда, яка змінить ваше ставлення до людини поруч із вами.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Суд"
Сьогодні можуть бути емоційні коливання. Проведіть цей день з близькими, особливо з батьками чи літніми родичами. Також можуть бути спогади, які наштовхнуть вас на важливе рішення.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Місяць"
Ви можете зіштовхнутися з чимось, що вже давно намагалися забути. До вас може повернутися людина, з якою у вас були сильні почуття, і ця зустріч може сколихнути бурю емоцій.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Маг"
Сьогодні зберігайте свої ресурси на конкретні цілі. В оточенні може бути людина, яке за вас щиро не радіє, тому не діліться з нею нічим. Ввечері краще відпочити з близькими.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Імператриця"
Цей день пов’язаний із турботою, відновленням і жіночою енергією. Ви можете отримати важливі новини від жінок, особливо з вашої сім’ї.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Сонце"
Це радісний і легкий день, який може принести неочікуваний успіх у фінансовій сфері. Самотні можуть познайомитися з кимось важливим в мережі.
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