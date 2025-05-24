Гороскоп по картам Таро на 24 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Сеанс гадания на картах Таро. Фото: Pinterest

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 24 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 24 мая 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Шут"

Сегодня вам стоит отпустить ситуацию и начать что-то новое, но будьте осторожны, ведь чрезмерное легкомыслие может привести к неприятностям. У вас могут быть незначительные ссоры, особенно в быту, но оставайтесь спокойными.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Влюбленные"

Вам придется сделать выбор, который может повлиять на ваше финансовое и личное будущее. Сегодня вы можете получить заманчивые предложения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Звезда"

Этот день может стать настоящим подарком судьбы. Вы можете познакомиться с человеком, с которым свяжете свое будущее.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Сила"

Вы можете почувствовать прилив внутренней энергии, особенно в личных отношениях. Это хороший день для преодоления страхов и восстановления эмоционального баланса.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Отшельник"

Вы захотите уединиться и подумать. В отношениях могут быть недоразумения, но будьте честными с собой и с партнером.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Это непредсказуемый день, ведь карта Таро говорит о резком повороте событий. Сегодня стоит фильтровать всю информацию извне. В отношениях могут быть слухи, которые могут вас разгневать, но не позволяйте им этого.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Правосудие"

Сегодня будьте внимательными в разговорах, ведь вы можете поссориться с близким человеком. Вечером у вас может быть серьезная беседа, которая изменит ваше отношение к человеку рядом с вами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Суд"

Сегодня могут быть эмоциональные колебания. Проведите этот день с близкими, особенно с родителями или пожилыми родственниками. Также могут быть воспоминания, которые натолкнут вас на важное решение.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Луна"

Вы можете столкнуться с чем-то, что уже давно пытались забыть. К вам может вернуться человек, с которым у вас были сильные чувства, и эта встреча может всколыхнуть бурю эмоций.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Маг"

Сегодня сохраняйте свои ресурсы на конкретные цели. В окружении может быть человек, который за вас искренне не радуется, поэтому не делитесь с ним ничем. Вечером лучше отдохнуть с близкими.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Императрица"

Этот день связан с заботой, восстановлением и женской энергией. Вы можете получить важные новости от женщин, особенно из вашей семьи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Солнце"

Это радостный и легкий день, который может принести неожиданный успех в финансовой сфере. Одинокие могут познакомиться с кем-то важным в сети.

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