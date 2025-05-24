Гороскоп по картам Таро на 24 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 мая 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 24 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 24 мая 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 24 мая.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Шут"
Сегодня вам стоит отпустить ситуацию и начать что-то новое, но будьте осторожны, ведь чрезмерное легкомыслие может привести к неприятностям. У вас могут быть незначительные ссоры, особенно в быту, но оставайтесь спокойными.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Влюбленные"
Вам придется сделать выбор, который может повлиять на ваше финансовое и личное будущее. Сегодня вы можете получить заманчивые предложения.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Звезда"
Этот день может стать настоящим подарком судьбы. Вы можете познакомиться с человеком, с которым свяжете свое будущее.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Сила"
Вы можете почувствовать прилив внутренней энергии, особенно в личных отношениях. Это хороший день для преодоления страхов и восстановления эмоционального баланса.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Отшельник"
Вы захотите уединиться и подумать. В отношениях могут быть недоразумения, но будьте честными с собой и с партнером.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Это непредсказуемый день, ведь карта Таро говорит о резком повороте событий. Сегодня стоит фильтровать всю информацию извне. В отношениях могут быть слухи, которые могут вас разгневать, но не позволяйте им этого.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Правосудие"
Сегодня будьте внимательными в разговорах, ведь вы можете поссориться с близким человеком. Вечером у вас может быть серьезная беседа, которая изменит ваше отношение к человеку рядом с вами.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Суд"
Сегодня могут быть эмоциональные колебания. Проведите этот день с близкими, особенно с родителями или пожилыми родственниками. Также могут быть воспоминания, которые натолкнут вас на важное решение.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Луна"
Вы можете столкнуться с чем-то, что уже давно пытались забыть. К вам может вернуться человек, с которым у вас были сильные чувства, и эта встреча может всколыхнуть бурю эмоций.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Маг"
Сегодня сохраняйте свои ресурсы на конкретные цели. В окружении может быть человек, который за вас искренне не радуется, поэтому не делитесь с ним ничем. Вечером лучше отдохнуть с близкими.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Императрица"
Этот день связан с заботой, восстановлением и женской энергией. Вы можете получить важные новости от женщин, особенно из вашей семьи.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Солнце"
Это радостный и легкий день, который может принести неожиданный успех в финансовой сфере. Одинокие могут познакомиться с кем-то важным в сети.
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