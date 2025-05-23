Гороскоп за картами Таро на 23 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка, яка розкладає карти Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 23 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 23 травня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Вежа"

У вашому житті можливі несподівані зміни, зриви планів, скасування зустрічей чи раптові новини. Ввечері ви зрозумієте, як обернути ці ситуації на свою користь.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сонце"

Ви відчуєте потужний прилив енергії, завдяки чому ви легко донесете свої ідеї іншим. У роботі можуть бути неочікувані новини, а в особистому житті — радісні події.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Це час роздумів про фінансову стабільність. Ви можете замислитися над заробітком чи почнете вивчати інвестиції. Уникайте боргів і незрозумілих угод.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Колісниця"

Це день активних рішень і просування до цілей, але не варто дарма витрачати свої сили. У стосунках можуть бути неочікувані повороти, які будуть тільки на краще.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Цей день наповнений імпульсивними рішеннями і сплеском енергії, тому уникайте конфліктів, особливо з близбкими. Відновіть свій організм, але відкладіть фізичні навантаження.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодны ви будете в центрі уваги, а у вашому житті може бути гарний поворот подій і сприятливі можливості. Це гарний день для особистих зустрічей і вирішення ділових питань.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Зірка"

Сьогодні ваша інтуїція особливо сильна, тому їй варто довіряти. Це гарний день для творчості, навчання чи публічних виступів. Ввечері ви можете отримати гарний сюрприз чи надихаюче повідомлення.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Паж Кубків"

Це емоційно насичений і чуттєвий день, адже ви можете отримати неочікувані новини. Впродовж дня ви отримаєте пропозицію, над якою важливо замислитися, а ввечері краще відпочиньте.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Відлюдник"

Це день тиші та внутрішнього пошуку, коли варто усамітнитися. Сьогодні варто відмовитися від метушні.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Правосуддя"

Вам доведеться зробити серйозний вибір. Також у вас можуть попросити поради. Це гарний день для оформлення документів чи звітів, а ввечері на вас може чекати важлива розмова.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Світ"

У вашому житті завершиться якийсь етап, а ви самі можете досягти цілей. Це гарний день для закриття старих боргів чи закінчення проєктів. Ввечері влаштуйте собі відпочинок.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Цей день наповнений загадками і важливими знаками, але не варто поспішати з рішеннями. Ввечері краще почитати щось, подивитися гарний фільм і полежати в обіймах дорогої людини.

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