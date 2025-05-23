Гороскоп по картам Таро на 23 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина, которая раскладывает карты Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 23 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 23 мая 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Башня"

В вашей жизни возможны неожиданные изменения, срывы планов, отмена встреч или внезапные новости. Вечером вы поймете, как обернуть эти ситуации в свою пользу.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Солнце"

Вы почувствуете мощный прилив энергии, благодаря чему вы легко донесете свои идеи другим. В работе могут быть неожиданные новости, а в личной жизни — радостные события.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Дама Денариев"

Это время размышлений о финансовой стабильности. Вы можете задуматься над заработком или начнете изучать инвестиции. Избегайте долгов и непонятных сделок.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Колесница"

Это день активных решений и продвижения к целям, но не стоит зря тратить свои силы. В отношениях могут быть неожиданные повороты, которые будут только к лучшему.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Этот день наполнен импульсивными решениями и всплеском энергии, поэтому избегайте конфликтов, особенно с близкими. Восстановите свой организм, но отложите физические нагрузки.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня вы будете в центре внимания, а в вашей жизни может быть хороший поворот событий и благоприятные возможности. Это хороший день для личных встреч и решения деловых вопросов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Звезда"

Сегодня ваша интуиция особенно сильна, поэтому ей стоит доверять. Это хороший день для творчества, обучения или публичных выступлений. Вечером вы можете получить хороший сюрприз или вдохновляющее сообщение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Паж Кубков"

Это эмоционально насыщенный и чувственный день, ведь вы можете получить неожиданные новости. В течение дня вы получите предложение, над которым важно задуматься, а вечером лучше отдохните.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Отшельник"

Это день тишины и внутреннего поиска, когда стоит уединиться. Сегодня стоит отказаться от суеты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Правосудие"

Вам предстоит сделать серьезный выбор. Также у вас могут попросить совета. Это хороший день для оформления документов или отчетов, а вечером вас может ждать важный разговор.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Мир"

В вашей жизни завершится какой-то этап, а вы сами можете достичь целей. Это хороший день для закрытия старых долгов или окончания проектов. Вечером устройте себе отдых.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Этот день наполнен загадками и важными знаками, но не стоит спешить с решениями. Вечером лучше почитать что-то, посмотреть хороший фильм и полежать в объятиях дорогого человека.

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