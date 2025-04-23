Гороскоп за картами Таро на 23 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння чоловіку на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 23 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 23 квітня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Сьогодні не змушуйте себе робити те, що не приносить вам задоволення, а карта Таро радить відпочити і створити гармонію всередині себе. Залишіться цього дня вдома, займіться чимось приємним або влаштуйте радості для душі. Це гарний день для спілкування з близькими.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Зірка"

Ця карта Таро символізує надію, натхнення і легкість. Це гарний день для реалізації творчих ідей і спілкування з доброзичливими людьми.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Не впадайте у відчай, адже карта Таро радить навчитися перетворювати проблеми на ресурси. Сьогодні приділіть увагу грошам, побуту і власному комфорту.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Вежа"

Цей день може здатися вам трохи турбулентним, адже карта Таро вказує на раптові зміни, особливо в плані фінансів чи побуту. Сьогодні можливі неочікувані витрати, тому зосередьтеся на матеріальній безпеці. Ввечері краще відпочити і відновити сили.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Сьогодні варто бути обережними і економними, особливо у грошових справах, адже карта Таро попереджає про поспішні витрати. Ви досягнете успіхів, якщо будете стриманими і прагматичними.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні будуть неочікувані, але позитивні повороти, адже карта Таро обіцяє зміни, насамперед, у фінансовій і кар’єрній сферах. Цього дня ви можете отримати пропозиції, які змінять життєвий ритм і відкриють нові перспективи.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сонце"

Сьогодні ви можете стати успішними в справах, досягти гармонії у стосунках і отримати натхнення для нових ідей. Цього дня на вас чекають приємні зустрічі, зізнання і сюрпризи. Стосунки будуть гармонійними, а фінансові можливості — успішними.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Правосуддя"

Погляньте правді в очі, особливо в питаннях грошей і обов’язків, адже карта Таро потребує чесності та справедливості. Це сприятливий день для юридичних справ, оформлення документів і розрахунків.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Сьогодні дослухайтеся до своєї інтуїції, адже карта Таро говорить про приховані знання і мудрість. Також незабаром може відкритися інформація або якась таємниця.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Це насичений день, а карта Таро радить відкрити серце, але не втрачати прагматичності. Сьогодні можливі різні коливання в емоційному плані, особливо якщо ви втомилися. Попри те, що це важкий день, він дає потенціал для розвитку.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Світ"

Сьогодні буде гармонія і внутрішній спокій, а карта Таро говорить про досягнення, особливо в особистому житті. Романтична атмосфера буквально паруватиме в повітрі, тому це гарний час для відвертих розмов чи подорожей.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Відлюдник"

Це день усамітнення і роздумів, адже карта Таро рекомендує тимчасово уповільнитися. Можливо незабаром ви захочете побути наодинці із собою і зрозуміти, чого вам дійсно хочеться.

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