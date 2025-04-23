Гороскоп по картам Таро на 23 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание мужчине на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 23 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 23 апреля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Сегодня не заставляйте себя делать то, что не приносит вам удовольствия, а карта Таро советует отдохнуть и создать гармонию внутри себя. Останьтесь в этот день дома, займитесь чем-то приятным или устройте радости для души. Это хороший день для общения с близкими.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Звезда"

Эта карта Таро символизирует надежду, вдохновение и легкость. Это хороший день для реализации творческих идей и общения с доброжелательными людьми.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Дама Денариев"

Не отчаивайтесь, ведь карта Таро советует научиться превращать проблемы в ресурсы. Сегодня уделите внимание деньгам, быту и собственному комфорту.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Башня"

Этот день может показаться вам немного турбулентным, ведь карта Таро указывает на внезапные перемены, особенно в плане финансов или быта. Сегодня возможны неожиданные расходы, поэтому сосредоточьтесь на материальной безопасности. Вечером лучше отдохнуть и восстановить силы.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Сегодня стоит быть осторожными и экономными, особенно в денежных делах, ведь карта Таро предупреждает о поспешных тратах. Вы добьетесь успехов, если будете сдержанными и прагматичными.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня будут неожиданные, но позитивные повороты, ведь карта Таро обещает перемены, прежде всего, в финансовой и карьерной сферах. В этот день вы можете получить предложения, которые изменят жизненный ритм и откроют новые перспективы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Солнце"

Сегодня вы можете стать успешными в делах, достичь гармонии в отношениях и получить вдохновение для новых идей. В этот день вас ждут приятные встречи, признания и сюрпризы. Отношения будут гармоничными, а финансовые возможности — успешными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Правосудие"

Посмотрите правде в глаза, особенно в вопросах денег и обязанностей, ведь карта Таро требует честности и справедливости. Это благоприятный день для юридических дел, оформления документов и расчетов.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Сегодня прислушайтесь к своей интуиции, ведь карта Таро говорит о скрытых знаниях и мудрости. Также скоро может открыться информация или какая-то тайна.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Паж Кубков"

Это насыщенный день, а карта Таро советует открыть сердце, но не терять прагматичности. Сегодня возможны различные колебания в эмоциональном плане, особенно если вы устали. Несмотря на то, что это тяжелый день, он дает потенциал для развития.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Мир"

Сегодня будет гармония и внутреннее спокойствие, а карта Таро говорит о достижениях, особенно в личной жизни. Романтическая атмосфера буквально будет парить в воздухе, поэтому это хорошее время для откровенных разговоров или путешествий.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Отшельник"

Это день уединения и размышлений, ведь карта Таро рекомендует временно замедлиться. Возможно скоро вы захотите побыть наедине с собой и понять, чего вам действительно хочется.

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