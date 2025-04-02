Гороскоп за картами Таро на 2 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка, яка ворожить на картах Таро. Фото: Pinterest

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 2 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 2 квітня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Сьогодні варто бути терплячими і цілеспрямованими, а ще карта Таро радить бути самостійними і не піддаватися чужому впливу. Це сприятливий день для вирішення питань з грошима і роботи над довгостроковими проєктами.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Відлюдник"

Цього дня варто усамітнитися. Можливо ви відчуєте, що втомилися від самотності, але вам варто побути на самоті, щоб переосмислити все.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Зверніть увагу на міцність своєї основи, а карта Таро радить готуватися до майбутніх викликів. Можливо вам потрібно буде зробити складний вибір.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Сьогодні вам не варто впадати у відчай, адже карта Таро радить прийняти неминуче. Можливо вам доведеться змиритися із завершенням якогось етапу в житті.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Лицар Кубків"

Карта Таро радить вам не витрачати сили на тих, кому байдуже на вашу доброту, і не дозволяти оточуючим зловживати вашою щедрістю. Це сприятливий день для романтичних стосунків, але зберігайте пильність.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Це сприятливий і радісний день, наповнений гарними змінами, адже тарологічна карта обіцяє нові можливості, які можуть змінити ваше майбутнє. Знайдіть час для відпочинку, щоб відновити сили.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сімка Мечів"

Сьогодні будьте обережними, адже карта Таро попереджає про можливі обмани і хитрощі з боку оточення. Не довіряйте одразу людям і використовуйте інтуїцію, щоб не потрапити у неприємності.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Трійка Денарієв"

Цього дня у вашій кар’єрі або навчанні може бути важливий етап, адже карта Таро вказує на ріст і розвиток. Можливо ви перейдете на вищу посаду або здасте екзамен.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Дев’ятка Мечів"

Контролюйте власні страхи і тривожні думки, адже карта Таро вказує на хвилювання, які стануть на шляху до руху вперед. Не зосереджуйтеся на минулому і йдіть сміливо в майбутнє.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Паж Жезлів"

Будьте уважні до порожніх обіцянок, адже карта Таро попереджає про шанс, який спочатку здасться перспективним, але в результаті буде брехливим. Але якщо перед вами відкриється реальна можливість, не втрачайте її.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Туз Кубків"

Цей день може стати для вас переломним моментом, адже карта Таро говорить про нові можливості та сприятливі зміни. Це гарний період для кохання, творчості та здійснення бажань.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Приготуйтеся до неочікуваних подій, адже карта Таро вказує на стрімкий розвиток ситуації. Якщо ви маєте плани на початок чогось нового, цей день стане для вас успішним.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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