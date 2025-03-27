У яких знаків Зодіаку будуть проблеми в квітні 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Freepik

Для представників кількох знаків зодіакального сузір’я квітень цього року буде далеко не найкращим. Тарологи розповіли, в яких знаків Зодіаку можуть виникнути проблеми і що їм варто робити, щоб цього не сталося.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Овен — карта Таро "Десятка Мечів"

Представникам цього знака Зодіаку на квітень випала одна з найбільш руйнівних карт Таро, адже в них можуть бути проблеми зі здоров’ям, в особистому та професійному житті. Щоб цьому запобігти, не варто проявляти ініціативу або просто треба взяти перерву в усіх сферах їхнього життя.

Тарологи рекомендують людям під знаком Зодіаку Овен усамітнитися і записатися до лікаря.

Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Pinterest

Телець — карта Таро "Вісімка Мечів"

У квітні представники цього зодіакального знаку можуть зіштовхнутися з проблемами в особистому житті. Їм доведеться підбирати кожне слово у спілкуванні з другими половинками. Якщо Тельці відчувають, що атмосфера стає напруженою, краще змінити тему розмови.

Тарологи рекомендують людям під знаком Зодіаку Телець не ізолюватися від коханої людини і чути кожне її прохання.

Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Pinterest

Козеріг — карта Таро "Сімка Мечів"

Представники цього зодіакального знаку в квітні 2025 року можуть зіштовхнутися з хитрим планом недоброзичливих людей. Їм краще не розслаблятися ані на хвилину, навіть якщо ситуація потребує веселощів і радості.

Тарологи рекомендують людям під знаком Зодіаку Козеріг бути обережними, особливо на роботі, та не розповідати нікому про свої плани.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Pinterest

Риби — карта Таро "Помірність"

У квітні цього року представники Риб можуть "вляпатися" в неприємності, пов’язані з особистим життям. Попри те, що ці проблеми не будуть такими серйозними, понервувати їм доведеться. Представників цього знаку можуть обдурити власні друзі.

Але тарологи рекомендують Рибам присвятити свій час роботі та абстрагуватися від проблем у стосунках, адже до кінця місяця все налагодиться.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Pinterest

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