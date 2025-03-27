У каких знаков Зодиака будут проблемы в апреле 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Freepik

Для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия апрель этого года будет далеко не самым лучшим. Тарологи рассказали, у каких знаков Зодиака могут возникнуть проблемы и что им стоит делать, чтобы этого не произошло.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Овен — карта Таро "Десятка Мечей"

Представителям этого знака Зодиака на апрель выпала одна из самых разрушительных карт Таро, ведь у них могут быть проблемы со здоровьем, в личной и профессиональной жизни. Чтобы это предотвратить, не стоит проявлять инициативу или просто надо взять перерыв во всех сферах их жизни.

Тарологи рекомендуют людям под знаком Зодиака Овен уединиться и записаться к врачу.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Pinterest

Телец — карта Таро "Восьмерка Мечей"

В апреле представители этого зодиакального знака могут столкнуться с проблемами в личной жизни. Им придется подбирать каждое слово в общении со вторыми половинками. Если Тельцы чувствуют, что атмосфера становится напряженной, лучше сменить тему разговора.

Тарологи рекомендуют людям под знаком Зодиака Телец не изолироваться от любимого человека и слышать каждую его просьбу.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Pinterest

Козерог — карта Таро "Семерка Мечей"

Представители этого зодиакального знака в апреле 2025 года могут столкнуться с хитрым планом недоброжелательных людей. Им лучше не расслабляться ни на минуту, даже если ситуация требует веселья и радости.

Тарологи рекомендуют людям под знаком Зодиака Козерог быть осторожными, особенно на работе, и не рассказывать никому о своих планах.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Pinterest

Рыбы — карта Таро "Умеренность"

В апреле этого года представители Рыб могут "вляпаться" в неприятности, связанные с личной жизнью. Несмотря на то, что эти проблемы не будут такими серьезными, понервничать им придется. Представителей этого знака могут обмануть собственные друзья.

Но тарологи рекомендуют Рыбам посвятить свое время работе и абстрагироваться от проблем в отношениях, ведь до конца месяца все наладится.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Pinterest

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