Гороскоп по картам Таро на 2 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина, которая гадает на картах Таро. Фото: Pinterest

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 2 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 2 апреля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Дама Денариев"

Сегодня стоит быть терпеливыми и целеустремленными, а еще карта Таро советует быть самостоятельными и не поддаваться чужому влиянию. Это благоприятный день для решения вопросов с деньгами и работы над долгосрочными проектами.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Отшельник"

В этот день стоит уединиться. Возможно вы почувствуете, что устали от одиночества, но вам стоит побыть наедине, чтобы переосмыслить все.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Обратите внимание на прочность своей основы, а карта Таро советует готовиться к предстоящим вызовам. Возможно вам нужно будет сделать сложный выбор.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Сегодня вам не стоит отчаиваться, ведь карта Таро советует принять неизбежное. Возможно вам придется смириться с завершением какого-то этапа в жизни.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Рыцарь Кубков"

Карта Таро советует вам не тратить силы на тех, кому безразлична ваша доброта, и не позволять окружающим злоупотреблять вашей щедростью. Это благоприятный день для романтических отношений, но сохраняйте бдительность.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Это благоприятный и радостный день, наполненный хорошими переменами, ведь тарологическая карта обещает новые возможности, которые могут изменить ваше будущее. Найдите время для отдыха, чтобы восстановить силы.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Семерка Мечей"

Сегодня будьте осторожными, ведь карта Таро предупреждает о возможных обманах и хитростях со стороны окружающих. Не доверяйте сразу людям и используйте интуицию, чтобы не попасть в неприятности.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Тройка Денариев"

В этот день в вашей карьере или учебе может быть важный этап, ведь карта Таро указывает на рост и развитие. Возможно вы перейдете на более высокую должность или сдадите экзамен.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Девятка Мечей"

Контролируйте собственные страхи и тревожные мысли, ведь карта Таро указывает на волнения, которые станут на пути к движению вперед. Не сосредотачивайтесь на прошлом и идите смело в будущее.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Паж Жезлов"

Будьте внимательны к пустым обещаниям, ведь карта Таро предупреждает о шансе, который сначала покажется перспективным, но в итоге будет лживым. Но если перед вами откроется реальная возможность, не упускайте ее.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Туз Кубков"

Этот день может стать для вас переломным моментом, ведь карта Таро говорит о новых возможностях и благоприятных изменениях. Это хороший период для любви, творчества и исполнения желаний.

Знак Зодиака Водолей Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Приготовьтесь к неожиданным событиям, ведь карта Таро указывает на стремительное развитие ситуации. Если вы имеете планы на начало чего-то нового, этот день станет для вас успешным.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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