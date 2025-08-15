Гороскоп за картами Таро на 15 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

П'ятниця, 15 серпня, стане своєрідним енергетичним переходом, коли інтуїція буде головним компасом. День принесе деяким знакам Зодіаку перемоги й приємні сюрпризи, коли інші — отримають важливі підказки, як уникнути помилок та не упустити шанс. Карти Таро відкривають завісу майбутнього та дають чіткий орієнтир, куди слід крокувати.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 15 серпня 2025 року.

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 15 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сила"

День вимагатиме від Овнів внутрішньої стійкості та вміння контролювати емоції. Якщо ви давно відкладали важливу розмову або складне завдання, саме час діяти. Карти Таро радять уникати конфліктів і діяти через мудрість, а не через силу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Це день фінансової стабільності та впевненості у власних силах. Ви зможете отримати заслужену винагороду або добру новину, пов'язану з грошима. Порада карт Таро — скористайтеся моментом, щоб інвестувати у власний розвиток.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Колісо Фортуни"

Доля сьогодні може зробити неочікуваний поворот. Це шанс, який випадає рідко, тож не бійтеся ризикувати. Але пам'ятайте: карта дня нагадують, що будь-яка зміна несе і нові виклики.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Сьогодні настав час залишити щось позаду. Це може бути непотрібна звичка, стосунки чи робочий проєкт, який забирає енергію. Карти Таро підказують: звільнивши місце, ви отримаєте більше.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

День обіцяє Левам бути яскравим і продуктивним. Ви отримаєте позитивні новини або можливість реалізувати свою мрію. Карта дня радить ділитися своєю енергією з оточенням — це повернеться сторицею.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Ієрофант"

День сприятливий для навчання, важливих зустрічей і роботи з документами. Карти Таро рекомендують прислухатися до порад досвідченіших людей. Ваша уважність до деталей сьогодні стане головною перевагою.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Ви опинилися перед вибором, який не можна відкладати. Сьогодні важливо прийняти рішення, навіть якщо воно здається складним. Таро попереджають: невизначеність лише затягне ситуацію.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Маг"

Ви отримаєте шанс реалізувати задум, який давно зрів у вашій голові. Карти "Маг" радить сміливо користуватися своїми талантами та впливати на події. Це день, коли ви керуєте власною реальністю.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Сьогодні відкривається новий етап, повний енергії та натхнення. Ідеї, які з'являться зараз, можуть стати початком великого проєкту. Дійте швидко, не гаючи часу.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

Можливі дрібні фінансові труднощі або відчуття браку ресурсів. Але карти Таро радять не панікувати — допомога прийде від людей, яких ви не очікували побачити.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Ви отримаєте натхнення та віру у власні сили. Це чудовий день для творчості, планування майбутнього та романтичних зустрічей. Карта дня обіцяє приємні емоції та оптимізм.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Шістка Кубків"

День може подарувати Рибам приємну зустріч з минулого або ностальгічний момент, який зігріє серце. Варто використати цей настрій для примирення або відновлення старих зв'язків.

