Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 августа 2025 года по Таро

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 05:55
Гороскоп по картам Таро на 15 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Пятница, 15 августа, станет своеобразным энергетическим переходом, когда интуиция будет главным компасом. День принесет некоторым знакам Зодиака победы и приятные сюрпризы, когда другие — получат важные подсказки, как избежать ошибок и не упустить шанс. Карты Таро приоткрывают завесу будущего и дают четкий ориентир, куда следует шагать.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 15 августа 2025 года.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 15 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Сила"

День потребует от Овнов внутренней стойкости и умения контролировать эмоции. Если вы давно откладывали важный разговор или сложную задачу, самое время действовать. Карты Таро советуют избегать конфликтов и действовать через мудрость, а не через силу.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Девятка Пентаклей"

Это день финансовой стабильности и уверенности в собственных силах. Вы сможете получить заслуженное вознаграждение или хорошую новость, связанную с деньгами. Совет карт Таро — воспользуйтесь моментом, чтобы инвестировать в собственное развитие.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Судьба сегодня может сделать неожиданный поворот. Это шанс, который выпадает редко, поэтому не бойтесь рисковать. Но помните: карта дня напоминают, что любая перемена несет и новые вызовы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Сегодня настало время оставить что-то позади. Это может быть ненужная привычка, отношения или рабочий проект, который забирает энергию. Карты Таро подсказывают: освободив место, вы получите больше.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

День обещает Львам быть ярким и продуктивным. Вы получите позитивные новости или возможность реализовать свою мечту. Карта дня советует делиться своей энергией с окружающими — это вернется сторицей.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Иерофант"

День благоприятен для учебы, важных встреч и работы с документами. Карты Таро рекомендуют прислушаться к советам более опытных людей. Ваша внимательность к деталям сегодня станет главным преимуществом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Вы оказались перед выбором, который нельзя откладывать. Сегодня важно принять решение, даже если оно кажется сложным. Таро предупреждают: неопределенность лишь затянет ситуацию.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Маг"

Вы получите шанс реализовать замысел, который давно зрел в вашей голове. Карты "Маг" советует смело пользоваться своими талантами и влиять на события. Это день, когда вы управляете собственной реальностью.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Сегодня открывается новый этап, полный энергии и вдохновения. Идеи, которые появятся сейчас, могут стать началом большого проекта. Действуйте быстро, не теряя времени.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Возможны мелкие финансовые трудности или ощущение нехватки ресурсов. Но карты Таро советуют не паниковать — помощь придет от людей, которых вы не ожидали увидеть.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Вы получите вдохновение и веру в собственные силы. Это отличный день для творчества, планирования будущего и романтических встреч. Карта дня обещает приятные эмоции и оптимизм.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

День может подарить Рыбам приятную встречу из прошлого или ностальгический момент, который согреет сердце. Стоит использовать это настроение для примирения или восстановления старых связей.

Автор:
Автор:
Ольга Зорич
