Гороскоп за картами Таро на 15 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка, яка ворожить на колоді карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 15 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 15 квітня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Помірність"

Зосередьтеся на гармонії і внутрішній рівновазі, адже карта Таро радить бути терплячими і чекати на відповідний момент. Це сприятливий день для покращення самопочуття і відновлення душевної рівноваги.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Паж Мечів"

Цей день може бути пов’язаний з критикою або відчуттям недооціненості, але не варто приймати це занадто близько до серця. Сьогодні краще бути уважними до інформації. Також це гарний день для навчання і вивчення нових стратегій.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "П’ятірка Мечів"

Сьогодні будьте уважними, адже ви можете потрапити в конфліктну ситуацію або стати очевидцем неприємностей. Можливо цього дня ви зіштовхнетеся з несправедливістю або зрадою, але карта Таро радить не відповідати злом.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Десятка Денарієв"

Це стабільний і радісний день, адже карта Таро символізує благополуччя і надійність. Сьогодні у вас можуть бути приємні події, які стосуються дітей чи старших родичів. Ще це сприятливий день для покупок і планування майбутнього.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Це день переходу і внутрішнього пошуку, коли ви можете відчути необхідність йти вперед. Карта Таро радить вирушити в емоційну подорож. Також це гарний день для роздумів і знаходження нових орієнтирів.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Місяць"

Сьогодні ви можете вирушити у світ емоцій і внутрішніх переживань, адже карта Таро вказує на неясність і сумніви. Цей день краще присвятити творчості, сну і роздумам.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Паж Денарієв"

Сьогодні доведеться сфокусувати свою увагу на практичних задачах і плануванні майбутнього, адже карта Таро символізує надійність і вміння знаходити цінне в дрібницях. Можливо ви отримаєте шанс почати новий проєкт або зміцнити фінансовий стан.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні вам неочікувано пощастить, адже карта Таро обіцяє різкі, але гарні зміни у вашому житті. Це сприятливий день для нових справ, лотерей, поїздок і будь-яких ініціатив, де потрібно везіння.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Сьогодні може закінчитися певний етап у житті, в який вам, на жаль, не все вдалося зробити. Карта Таро натякає на болючі, але очіщуючі процеси, наприклад, на звільнення або конфлікт. Використайте цей день для перезавантаження себе всередині.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Вежа"

Приготуйтеся до неочікуваностей, адже карта Таро символізує руйнування застарілих структур чи раптові зміни. Можливо ваші плани різко зміняться, а ви усвідомите щось болюче, але те, що вас звільнить.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Це день, наповнений надією і натхненням, а карта Таро вказує на внутрішнє зцілення і отримання знаків від Всесвіту. Це гарний час для будування планів і мрій.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Відлюдник"

Зверніть увагу на внутрішні потреби, а карта Таро радить побути наодинці, адже сьогодні ви можете відчути необхідність усамітнення. Спробуйте не приймати серйозних рішень, якщо відчуєте розсіяність.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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