Гороскоп по картам Таро на 15 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 апреля 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 15 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 15 апреля 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 15 апреля.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Умеренность"
Сосредоточьтесь на гармонии и внутреннем равновесии, ведь карта Таро советует быть терпеливыми и ждать подходящего момента. Это благоприятный день для улучшения самочувствия и восстановления душевного равновесия.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Паж Мечей"
Этот день может быть связан с критикой или ощущением недооцененности, но не стоит принимать это слишком близко к сердцу. Сегодня лучше быть внимательными к информации. Также это хороший день для обучения и изучения новых стратегий.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Пятерка Мечей"
Сегодня будьте внимательными, ведь вы можете попасть в конфликтную ситуацию или стать очевидцем неприятностей. Возможно в этот день вы столкнетесь с несправедливостью или предательством, но карта Таро советует не отвечать злом.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Десятка Денариев"
Это стабильный и радостный день, ведь карта Таро символизирует благополучие и надежность. Сегодня у вас могут быть приятные события, которые касаются детей или старших родственников. Еще это благоприятный день для покупок и планирования будущего.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Шестерка Мечей"
Это день перехода и внутреннего поиска, когда вы можете почувствовать необходимость идти вперед. Карта Таро советует отправиться в эмоциональное путешествие. Также это хороший день для размышлений и нахождения новых ориентиров.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Луна"
Сегодня вы можете отправиться в мир эмоций и внутренних переживаний, ведь карта Таро указывает на неясность и сомнения. Этот день лучше посвятить творчеству, сну и размышлениям.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Паж Денариев"
Сегодня придется сфокусировать свое внимание на практических задачах и планировании будущего, ведь карта Таро символизирует надежность и умение находить ценное в мелочах. Возможно вы получите шанс начать новый проект или укрепить финансовое состояние.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Сегодня вам неожиданно повезет, ведь карта Таро обещает резкие, но хорошие перемены в вашей жизни. Это благоприятный день для новых дел, лотерей, поездок и любых инициатив, где требуется везение.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Десятка Мечей"
Сегодня может закончиться определенный этап в жизни, в который вам, к сожалению, не все удалось сделать. Карта Таро намекает на болезненные, но очищающие процессы, например, на увольнение или конфликт. Используйте этот день для перезагрузки себя внутри.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Башня"
Приготовьтесь к неожиданностям, ведь карта Таро символизирует разрушение устаревших структур или внезапные изменения. Возможно ваши планы резко изменятся, а вы осознаете что-то болезненное, но то, что вас освободит.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Звезда"
Это день, наполненный надеждой и вдохновением, а карта Таро указывает на внутреннее исцеление и получение знаков от Вселенной. Это хорошее время для строения планов и мечтаний.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Отшельник"
Обратите внимание на внутренние потребности, а карта Таро советует побыть наедине, ведь сегодня вы можете почувствовать необходимость уединения. Попробуйте не принимать серьезных решений, если почувствуете рассеянность.
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