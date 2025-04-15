Гороскоп по картам Таро на 15 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина, которая гадает на колоде карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 15 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 15 апреля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Умеренность"

Сосредоточьтесь на гармонии и внутреннем равновесии, ведь карта Таро советует быть терпеливыми и ждать подходящего момента. Это благоприятный день для улучшения самочувствия и восстановления душевного равновесия.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Паж Мечей"

Этот день может быть связан с критикой или ощущением недооцененности, но не стоит принимать это слишком близко к сердцу. Сегодня лучше быть внимательными к информации. Также это хороший день для обучения и изучения новых стратегий.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

Сегодня будьте внимательными, ведь вы можете попасть в конфликтную ситуацию или стать очевидцем неприятностей. Возможно в этот день вы столкнетесь с несправедливостью или предательством, но карта Таро советует не отвечать злом.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Десятка Денариев"

Это стабильный и радостный день, ведь карта Таро символизирует благополучие и надежность. Сегодня у вас могут быть приятные события, которые касаются детей или старших родственников. Еще это благоприятный день для покупок и планирования будущего.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Это день перехода и внутреннего поиска, когда вы можете почувствовать необходимость идти вперед. Карта Таро советует отправиться в эмоциональное путешествие. Также это хороший день для размышлений и нахождения новых ориентиров.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Луна"

Сегодня вы можете отправиться в мир эмоций и внутренних переживаний, ведь карта Таро указывает на неясность и сомнения. Этот день лучше посвятить творчеству, сну и размышлениям.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Паж Денариев"

Сегодня придется сфокусировать свое внимание на практических задачах и планировании будущего, ведь карта Таро символизирует надежность и умение находить ценное в мелочах. Возможно вы получите шанс начать новый проект или укрепить финансовое состояние.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня вам неожиданно повезет, ведь карта Таро обещает резкие, но хорошие перемены в вашей жизни. Это благоприятный день для новых дел, лотерей, поездок и любых инициатив, где требуется везение.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Сегодня может закончиться определенный этап в жизни, в который вам, к сожалению, не все удалось сделать. Карта Таро намекает на болезненные, но очищающие процессы, например, на увольнение или конфликт. Используйте этот день для перезагрузки себя внутри.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Башня"

Приготовьтесь к неожиданностям, ведь карта Таро символизирует разрушение устаревших структур или внезапные изменения. Возможно ваши планы резко изменятся, а вы осознаете что-то болезненное, но то, что вас освободит.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Это день, наполненный надеждой и вдохновением, а карта Таро указывает на внутреннее исцеление и получение знаков от Вселенной. Это хорошее время для строения планов и мечтаний.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Отшельник"

Обратите внимание на внутренние потребности, а карта Таро советует побыть наедине, ведь сегодня вы можете почувствовать необходимость уединения. Попробуйте не принимать серьезных решений, если почувствуете рассеянность.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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