Гороскоп за картами Таро на 14 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка, яка читає карти Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 14 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 14 травня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Ви можете відчути прилив мотивації і натхнення, який змусить вас діяти. Ви зможете розібратися з ситуаціями, які раніше викликали сумніви, особливо це стосується питань роботи і грошей. Сьогодні хтось може дати вам пораду, а хтось — ресурс чи корисний контакт.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Верховний Жрець"

Будьте обережними в спілкуванні, адже сьогодні можуть бути непорозуміння, особливо з близькими. Це сприятливий день для глибоких роздумів, а не сварок.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Сьогодні вам доведеться захищати власну точку зору, а можливо навіть взяти участь у гарячій суперечці. Цього дня краще не приймати поспішних рішень.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Трійка Мечів"

У вас можуть бути емоційні гойдалки, адже з’являться старі образи, страхи або переживання з минулого. Також це сприятливий день для душевних розмов і відновлення внутрішнього балансу.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Король Денарієв"

Приготуйтеся до випробувань, адже сьогодні доведеться розраховувати виключно на себе. Цього дня деякі плани можуть піти не за сценарієм, але це не привід опускати руки.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Двійка Денарієв"

Вам доведеться балансувати між кількома задачами одночасно, від чого всередині виникне напруга. Цей день потребує гнучкості та готовності до компромісів.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Сьогодні ви захочете проаналізувати своє життя, адже останнім часом багато що йде не за планом. Це сприятливий день для усамітнення, роздумів і перезавантаження.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Зосередьтеся на глобальних цілях і не концентруйтеся на тимчасових труднощах. Це гарний день для спілкування з наставниками, духовних практик чи навчання.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Світ"

Ви на порозі завершення важливого етапу в житті. Сьогодні ви можете отримати новину, на яку так давно чекали.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Диявол"

Сьогодні настає момент прозріння, коли ви звільняєтеся від старих страхів і обмежень. Це сприятливий день для відмови від поганих звичок і прийняття важливих рішень.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Правосуддя"

Сьогодні вам доведеться зіштовхнутися з результатами минулих вчинків, але варто прийняти все з відкритою душею. Цього дні варто бути чесними і поважати правила.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Шут"

Починається нестабільний, проте, цікавий період у вашому житті. Тому сьогодні варто бути відповідальними і сміливими.

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