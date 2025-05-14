Гороскоп по картам Таро на 14 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 мая 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 14 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 14 мая 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 14 мая.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Туз Жезлов"
Вы можете почувствовать прилив мотивации и вдохновения, который заставит вас действовать. Вы сможете разобраться с ситуациями, которые раньше вызывали сомнения, особенно это касается вопросов работы и денег. Сегодня кто-то может дать вам совет, а кто-то — ресурс или полезный контакт.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Верховный Жрец"
Будьте осторожны в общении, ведь сегодня могут быть недоразумения, особенно с близкими. Это благоприятный день для глубоких размышлений, а не ссор.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Рыцарь Мечей"
Сегодня вам придется защищать собственную точку зрения, а возможно даже поучаствовать в горячем споре. В этот день лучше не принимать поспешных решений.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Тройка Мечей"
У вас могут быть эмоциональные качели, ведь появятся старые обиды, страхи или переживания из прошлого. Также это благоприятный день для душевных разговоров и восстановления внутреннего баланса.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Король Денариев"
Приготовьтесь к испытаниям, ведь сегодня придется рассчитывать исключительно на себя. В этот день некоторые планы могут пойти не по сценарию, но это не повод опускать руки.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Двойка Денариев"
Вам придется балансировать между несколькими задачами одновременно, от чего внутри возникнет напряжение. Этот день потребует гибкости и готовности к компромиссам.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Четверка Кубков"
Сегодня вы захотите проанализировать свою жизнь, ведь в последнее время многое идет не по плану. Это благоприятный день для уединения, размышлений и перезагрузки.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Тройка Жезлов"
Сосредоточьтесь на глобальных целях и не концентрируйтесь на временных трудностях. Это хороший день для общения с наставниками, духовных практик или обучения.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Мир"
Вы на пороге завершения важного этапа в жизни. Сегодня вы можете получить новость, которую так давно ждали.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Дьявол"
Сегодня наступает момент прозрения, когда вы освобождаетесь от старых страхов и ограничений. Это благоприятный день для отказа от плохих привычек и принятия важных решений.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Правосудие"
Сегодня вам придется столкнуться с результатами прошлых поступков, но стоит принять все с открытой душой. В этот день стоит быть честными и уважать правила.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Шут"
Начинается нестабильный, однако, интересный период в вашей жизни. Поэтому сегодня стоит быть ответственными и смелыми.
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