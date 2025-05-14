Гороскоп по картам Таро на 14 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина, которая читает карты Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 14 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 14 мая 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Вы можете почувствовать прилив мотивации и вдохновения, который заставит вас действовать. Вы сможете разобраться с ситуациями, которые раньше вызывали сомнения, особенно это касается вопросов работы и денег. Сегодня кто-то может дать вам совет, а кто-то — ресурс или полезный контакт.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Верховный Жрец"

Будьте осторожны в общении, ведь сегодня могут быть недоразумения, особенно с близкими. Это благоприятный день для глубоких размышлений, а не ссор.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Сегодня вам придется защищать собственную точку зрения, а возможно даже поучаствовать в горячем споре. В этот день лучше не принимать поспешных решений.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Тройка Мечей"

У вас могут быть эмоциональные качели, ведь появятся старые обиды, страхи или переживания из прошлого. Также это благоприятный день для душевных разговоров и восстановления внутреннего баланса.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Король Денариев"

Приготовьтесь к испытаниям, ведь сегодня придется рассчитывать исключительно на себя. В этот день некоторые планы могут пойти не по сценарию, но это не повод опускать руки.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Двойка Денариев"

Вам придется балансировать между несколькими задачами одновременно, от чего внутри возникнет напряжение. Этот день потребует гибкости и готовности к компромиссам.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Сегодня вы захотите проанализировать свою жизнь, ведь в последнее время многое идет не по плану. Это благоприятный день для уединения, размышлений и перезагрузки.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Сосредоточьтесь на глобальных целях и не концентрируйтесь на временных трудностях. Это хороший день для общения с наставниками, духовных практик или обучения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Мир"

Вы на пороге завершения важного этапа в жизни. Сегодня вы можете получить новость, которую так давно ждали.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Дьявол"

Сегодня наступает момент прозрения, когда вы освобождаетесь от старых страхов и ограничений. Это благоприятный день для отказа от плохих привычек и принятия важных решений.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Правосудие"

Сегодня вам придется столкнуться с результатами прошлых поступков, но стоит принять все с открытой душой. В этот день стоит быть честными и уважать правила.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Шут"

Начинается нестабильный, однако, интересный период в вашей жизни. Поэтому сегодня стоит быть ответственными и смелыми.

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