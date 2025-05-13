Гороскоп за картами Таро на 13 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Розклад на колоді карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 13 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 13 травня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Ви отримаєте шанс почати щось важливе, особливо у сфері спілкування і стосунків. Це сприятливий день для відвертих розмов, творчості та самовираження.

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Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Шістка Денарієв"

Сьогодні ви отримаєте шанс на допомогу чи підтримку, але варто бути вдячними цим людям. Не впустіть можливість відновити енергетичний баланс через щедрість і гарні вчинки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Закохані"

Настав час прийняти важливе рішення в особистому житті або партнерських стосунків. Також це сприятливий день для відвертих розмов і зізнань.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Цей день буде спокійним і гармонійним. Це гарний період для відпочинку, святкування чи зустрічей з близькими. Також ви можете отримати приємні новини, які вкажуть, що ви йдете в правильному напрямку.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Зупиніться і переосмисліть свої цілі, але надто довге усамітнення може нашкодити вашій репутації. Спробуйте знайти баланс між усамітненням і активною участю в житті.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Десятка Жезлів"

Замисліться над своєю відповідальністю і не намагайтеся втекти від проблем. Саме завдяки чесній праці ви можете повернути собі внутрішню силу і повагу.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Лицар Кубків"

Перед вами відкривається шлях до нових почуттів і можливостей. Хтось може проявити симпатію або зробить цікаву пропозицію вам. Також це гарний день для творчості та романтичних ініціатив.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Шут"

Це день неочікуваних рішень, сміливих вчинків і нових проєктів. Можливо ви захочете вирватися з рутини і почати життя з нового аркушу.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Дев’ятка Кубків"

Сьогодні у вас може здійснитися бажання, ви можете отримати винагороду чи довгоочікувану новини. Можливо вам доведеться чимось пожертвувати заради головної цілі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Правосуддя"

Сьогодні варто зберігати об’єктивність і чесність. Це гарний день для підписання документів, вирішення юридичних питань і відновлення справедливості.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "П’ятірка Мечів"

Ця карта Таро говорить про втому та емоційне вигорання. Направте свою енергію на те, що вас дійсно надихає.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Смерть"

Ця карта Таро говорить про закінчення одного етапу і початок нового. Можливо ви відчуєте, що щось вже застаріло. Це сприятливий день для усвідомлення і відмови від поганих звичок.

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