Гороскоп по картам Таро на 13 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 мая 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 13 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 13 мая 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 13 мая.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Туз Жезлов"
Вы получите шанс начать что-то важное, особенно в сфере общения и отношений. Это благоприятный день для откровенных разговоров, творчества и самовыражения.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Шестерка Денариев"
Сегодня вы получите шанс на помощь или поддержку, но стоит быть благодарными этим людям. Не упустите возможность восстановить энергетический баланс через щедрость и хорошие поступки.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Влюбленные"
Настало время принять важное решение в личной жизни или партнерских отношений. Также это благоприятный день для откровенных разговоров и признаний.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Четверка Жезлов"
Этот день будет спокойным и гармоничным. Это хороший период для отдыха, празднования или встреч с близкими. Также вы можете получить приятные новости, которые укажут, что вы идете в правильном направлении.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Четверка Мечей"
Остановитесь и переосмыслите свои цели, но слишком долгое уединение может навредить вашей репутации. Попробуйте найти баланс между уединением и активным участием в жизни.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Десятка Жезлов"
Задумайтесь над своей ответственностью и не пытайтесь убежать от проблем. Именно благодаря честному труду вы можете вернуть себе внутреннюю силу и уважение.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Рыцарь Кубков"
Перед вами открывается путь к новым чувствам и возможностям. Кто-то может проявить симпатию или сделает интересное предложение вам. Также это хороший день для творчества и романтических инициатив.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Шут"
Это день неожиданных решений, смелых поступков и новых проектов. Возможно вы захотите вырваться из рутины и начать жизнь с нового листа.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Девятка Кубков"
Сегодня у вас может исполниться желание, вы можете получить вознаграждение или долгожданную новость. Возможно вам придется чем-то пожертвовать ради главной цели.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Правосудие"
Сегодня стоит сохранять объективность и честность. Это хороший день для подписания документов, решения юридических вопросов и восстановления справедливости.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Пятерка Мечей"
Эта карта Таро говорит об усталости и эмоциональном выгорании. Направьте свою энергию на то, что вас действительно вдохновляет.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Смерть"
Эта карта Таро говорит об окончании одного этапа и начале нового. Возможно вы почувствуете, что что-то уже устарело. Это благоприятный день для осознания и отказа от плохих привычек.
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