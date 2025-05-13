Гороскоп по картам Таро на 13 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Расклад на колоде карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 13 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 13 мая 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Вы получите шанс начать что-то важное, особенно в сфере общения и отношений. Это благоприятный день для откровенных разговоров, творчества и самовыражения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Шестерка Денариев"

Сегодня вы получите шанс на помощь или поддержку, но стоит быть благодарными этим людям. Не упустите возможность восстановить энергетический баланс через щедрость и хорошие поступки.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Влюбленные"

Настало время принять важное решение в личной жизни или партнерских отношений. Также это благоприятный день для откровенных разговоров и признаний.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Этот день будет спокойным и гармоничным. Это хороший период для отдыха, празднования или встреч с близкими. Также вы можете получить приятные новости, которые укажут, что вы идете в правильном направлении.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Остановитесь и переосмыслите свои цели, но слишком долгое уединение может навредить вашей репутации. Попробуйте найти баланс между уединением и активным участием в жизни.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

Задумайтесь над своей ответственностью и не пытайтесь убежать от проблем. Именно благодаря честному труду вы можете вернуть себе внутреннюю силу и уважение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Рыцарь Кубков"

Перед вами открывается путь к новым чувствам и возможностям. Кто-то может проявить симпатию или сделает интересное предложение вам. Также это хороший день для творчества и романтических инициатив.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Шут"

Это день неожиданных решений, смелых поступков и новых проектов. Возможно вы захотите вырваться из рутины и начать жизнь с нового листа.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Сегодня у вас может исполниться желание, вы можете получить вознаграждение или долгожданную новость. Возможно вам придется чем-то пожертвовать ради главной цели.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Правосудие"

Сегодня стоит сохранять объективность и честность. Это хороший день для подписания документов, решения юридических вопросов и восстановления справедливости.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

Эта карта Таро говорит об усталости и эмоциональном выгорании. Направьте свою энергию на то, что вас действительно вдохновляет.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Смерть"

Эта карта Таро говорит об окончании одного этапа и начале нового. Возможно вы почувствуете, что что-то уже устарело. Это благоприятный день для осознания и отказа от плохих привычек.

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