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Головна Свята Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 червня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 червня 2025 за Таро

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Дата публікації: 12 червня 2025 05:20
Гороскоп за картами Таро на 12 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Сеанс ворожіння на колоді карт Таро. Фото: Pinterest
Ключові моменти Овен(21 березня — 20 квітня) Телець(21 квітня — 21 травня) Близнюки(22 травня — 21 червня) Рак(22 червня — 22 липня) Лев(23 липня — 21 серпня) Діва(22 серпня — 23 вересня) Терези(23 вересня — 22 жовтня) Скорпіон(23 жовтня — 21 листопада) Стрілець(22 листопада — 21 грудня) Козеріг(22 грудня — 19 січня) Водолій(20 січня — 18 лютого) Риби(19 лютого — 20 березня)

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 12 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 12 червня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)  

Карта Таро "Вежа"

У вас можуть розкритися неочікувані факти або з’явитися думки, які змінять ваше життя. Це сприятливий період для творчості.

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Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Сьогодні будьте уважні до внутрішнього голосу і емоцій оточуючих. Не поспішайте приймати важливі рішення.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Світ"

Ви відчуєте полегшення, адже у вас може успішно закінчитися важливий життєвий етап. Саме сьогодні ви можете прийняти ключове рішення, яке виведе вас на новий рівень.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Не поспішайте з обіцянками друзям зустрітися ввечері, адже у вас можуть виникнути справи, які потребують відповідальності. Краще перенести зустріч.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Правосуддя"

Сьогодні варто звернути увагу на стан здоров’я і не стресувати. Подбайте про себе.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Зірка"

Ви можете отримати гарні новини, які стосуються премій, винагороди чи довгоочікуваного підвищення. Не бійтеся проявляти ініціативу.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Помірність"

Ранок поведіть у спокійній атмосфері, адже цей день наповнений радістю, душевною рівновагою і комфортом. Це потрібно для того, щоб четвер минув успішно і продуктивно.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Сьогодні ваш внутрішній голос лунатиме доволі гучно, тому дослухайтеся до нього. Цього дня варто готуватися до активних дій.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Сьогодні ви можете отримати унікальний шанс рухатися вперед і наблизитися до досягнення цілей. Вас супроводжуватиме гострота розуму і мудрість.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Маг"

Сьогодні ви відчуєте прилив сил і впевненості, але у вас можуть загостритися минулі конфлікти і пристрасті. Але направте енергію на зусилля, щоб впоратися з труднощами.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Ваш партнер може вам приділити приємні знаки уваги. Зранку ви отримаєте гарні новини чи приємні сюрпризи від близьких. Не забудьте висловити щиру подяку у відповідь.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Колісниця"

На вас можуть чекати приємні та активні турботи, які стосуються ваших близьких. Можливо вам потрібно буде організувати сімейні заходи, допомогти рідним чи навести лад вдома.

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку почнуть нове життя в червні 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку отримають натхнення в червні 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку зіграють пишне весілля влітку 2025 року за Таро. 

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Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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