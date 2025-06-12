Гороскоп за картами Таро на 12 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Сеанс ворожіння на колоді карт Таро. Фото: Pinterest

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 12 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 12 червня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Вежа"

У вас можуть розкритися неочікувані факти або з’явитися думки, які змінять ваше життя. Це сприятливий період для творчості.

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Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Сьогодні будьте уважні до внутрішнього голосу і емоцій оточуючих. Не поспішайте приймати важливі рішення.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Світ"

Ви відчуєте полегшення, адже у вас може успішно закінчитися важливий життєвий етап. Саме сьогодні ви можете прийняти ключове рішення, яке виведе вас на новий рівень.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Не поспішайте з обіцянками друзям зустрітися ввечері, адже у вас можуть виникнути справи, які потребують відповідальності. Краще перенести зустріч.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Правосуддя"

Сьогодні варто звернути увагу на стан здоров’я і не стресувати. Подбайте про себе.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Зірка"

Ви можете отримати гарні новини, які стосуються премій, винагороди чи довгоочікуваного підвищення. Не бійтеся проявляти ініціативу.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Помірність"

Ранок поведіть у спокійній атмосфері, адже цей день наповнений радістю, душевною рівновагою і комфортом. Це потрібно для того, щоб четвер минув успішно і продуктивно.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Сьогодні ваш внутрішній голос лунатиме доволі гучно, тому дослухайтеся до нього. Цього дня варто готуватися до активних дій.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Сьогодні ви можете отримати унікальний шанс рухатися вперед і наблизитися до досягнення цілей. Вас супроводжуватиме гострота розуму і мудрість.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Маг"

Сьогодні ви відчуєте прилив сил і впевненості, але у вас можуть загостритися минулі конфлікти і пристрасті. Але направте енергію на зусилля, щоб впоратися з труднощами.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Ваш партнер може вам приділити приємні знаки уваги. Зранку ви отримаєте гарні новини чи приємні сюрпризи від близьких. Не забудьте висловити щиру подяку у відповідь.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Колісниця"

На вас можуть чекати приємні та активні турботи, які стосуються ваших близьких. Можливо вам потрібно буде організувати сімейні заходи, допомогти рідним чи навести лад вдома.

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