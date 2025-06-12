Гороскоп по картам Таро на 12 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 июня 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 12 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 12 июня 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 12 июня.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Башня"
У вас могут раскрыться неожиданные факты или появиться мысли, которые изменят вашу жизнь. Это благоприятный период для творчества.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Паж Кубков"
Сегодня будьте внимательны к внутреннему голосу и эмоциям окружающих. Не спешите принимать важные решения.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Мир"
Вы почувствуете облегчение, ведь у вас может успешно закончиться важный жизненный этап. Именно сегодня вы можете принять ключевое решение, которое выведет вас на новый уровень.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Дама Денариев"
Не спешите с обещаниями друзьям встретиться вечером, ведь у вас могут возникнуть дела, требующие ответственности. Лучше перенести встречу.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Правосудие"
Сегодня стоит обратить внимание на состояние здоровья и не стрессовать. Позаботьтесь о себе.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Звезда"
Вы можете получить хорошие новости, касающиеся премий, вознаграждения или долгожданного повышения. Не бойтесь проявлять инициативу.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Умеренность"
Утро поведите в спокойной атмосфере, ведь этот день наполнен радостью, душевным равновесием и комфортом. Это нужно для того, чтобы четверг прошел успешно и продуктивно.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Верховная Жрица"
Сегодня ваш внутренний голос будет звучать довольно громко, поэтому прислушайтесь к нему. В этот день стоит готовиться к активным действиям.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Рыцарь Мечей"
Сегодня вы можете получить уникальный шанс двигаться вперед и приблизиться к достижению целей. Вам будет сопутствовать острота ума и мудрость.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Маг"
Сегодня вы почувствуете прилив сил и уверенности, но у вас могут обостриться прошлые конфликты и страсти. Но направьте энергию на усилия, чтобы справиться с трудностями.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Семерка Жезлов"
Ваш партнер может вам уделить приятные знаки внимания. Утром вы получите хорошие новости или приятные сюрпризы от близких. Не забудьте выразить искреннюю благодарность в ответ.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Колесница"
Вас могут ждать приятные и активные заботы, которые касаются ваших близких. Возможно вам нужно будет организовать семейные мероприятия, помочь родным или навести порядок дома.
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