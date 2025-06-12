Гороскоп по картам Таро на 12 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Сеанс гадания на колоде карт Таро. Фото: Pinterest

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 12 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 12 июня 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Башня"

У вас могут раскрыться неожиданные факты или появиться мысли, которые изменят вашу жизнь. Это благоприятный период для творчества.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Паж Кубков"

Сегодня будьте внимательны к внутреннему голосу и эмоциям окружающих. Не спешите принимать важные решения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Мир"

Вы почувствуете облегчение, ведь у вас может успешно закончиться важный жизненный этап. Именно сегодня вы можете принять ключевое решение, которое выведет вас на новый уровень.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Дама Денариев"

Не спешите с обещаниями друзьям встретиться вечером, ведь у вас могут возникнуть дела, требующие ответственности. Лучше перенести встречу.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Правосудие"

Сегодня стоит обратить внимание на состояние здоровья и не стрессовать. Позаботьтесь о себе.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Звезда"

Вы можете получить хорошие новости, касающиеся премий, вознаграждения или долгожданного повышения. Не бойтесь проявлять инициативу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Умеренность"

Утро поведите в спокойной атмосфере, ведь этот день наполнен радостью, душевным равновесием и комфортом. Это нужно для того, чтобы четверг прошел успешно и продуктивно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Сегодня ваш внутренний голос будет звучать довольно громко, поэтому прислушайтесь к нему. В этот день стоит готовиться к активным действиям.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Сегодня вы можете получить уникальный шанс двигаться вперед и приблизиться к достижению целей. Вам будет сопутствовать острота ума и мудрость.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Маг"

Сегодня вы почувствуете прилив сил и уверенности, но у вас могут обостриться прошлые конфликты и страсти. Но направьте энергию на усилия, чтобы справиться с трудностями.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Ваш партнер может вам уделить приятные знаки внимания. Утром вы получите хорошие новости или приятные сюрпризы от близких. Не забудьте выразить искреннюю благодарность в ответ.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Колесница"

Вас могут ждать приятные и активные заботы, которые касаются ваших близких. Возможно вам нужно будет организовать семейные мероприятия, помочь родным или навести порядок дома.

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