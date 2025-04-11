Гороскоп за картами Таро на 11 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 квітня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 11 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 11 квітня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 11 квітня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Вісімка Денарієв"
Сьогодні ви можете відчути прилив мотивації і прагнення до розвитку себе, а карта Таро каже, що ваша наполегливість цього дня матимуть винагороду. Це сприятливий день для отримання нових знань і підвищення кваліфікації, а також для спілкування з керівництвом.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Король Кубків"
Сьогодні ви можете глибше зрозуміти власні почуття і мотиви, а вашим головним союзником стане емоційний інтелект. Карта Таро радить дослухатися до себе, але не закриватися від оточуючих. Це гарний день для творчості та самовираження.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Дама Денарієв"
Сьогодні ви можете замислитися над довгостроковими цілями і захочете навести лад у справах, але карта Таро радить не вірити сумнівним порадам. Це гарний час для господарства, покупок або вкладень, а в особистому життя не судіть раніше.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Лицар Мечів"
Сьогодні ви можете відчути внутрішній підйом і готовність до дій, але карта Таро радить уникати сварок, особливо через непорозуміння. Цього дня варто бути чіткими у словах і вчинках і тактичними в питаннях сім’ї і роботи.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Четвірка Жезлів"
Сьогоднішній день ви можете провести затишно і тепло, адже карта Таро символізує гармонію і радість від спілкування з близькими. Це гарний день для святкування і зустрічі з друзями, а якщо з кимось у вас були конфлікти, сьогодні варто налагодити стосунки.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Десятка Мечів"
Сьогодні відпустіть те, що для вас вже давно не корисно, адже карта Таро символізує завершення і рух вперед. Це може бути закінчення проєкту, стосунків або внутрішнього етапу. Цього дня краще обережно ставитися до себе.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Утримання"
Сьогодні можуть виникнути ситуації, де потрібно тримати баланс і бути дипломатичними, а карта Таро радить знаходити золоту середину у всьому. Це гарний день для медитації, спокійних прогулянок і внутрішнього переосмислення.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Король Жезлів"
Це яскравий і насичений день, адже карта Таро підкреслює ваші вміння надихати і втілювати плани. Також це сприятливий час для початку нових проєктів. В особистому житті ви можете отримати приємні неочікуваності.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Двійка Мечів"
Сьогодні ви можете зіштовхнутися з внутрішніми сумнівами або важким вибором, а карта Таро радить дослухатися не лише до розуму, а й до серця. Сміливо звертайтеся за порадою до того, кому ви довіряєте.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Десятка Кубків"
Це буде дійсно щасливий день, адже карта Таро говорить про гармонію і сімейне тепло. Можливо ви проведете час з дорогими людьми або отримати гарну новину від близьких. Також у коханні або дружбі можуть бути приємні події.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Вісімка Кубків"
Ви можете відчути, що настав час відпустити щось важливе, але застаріле, а карта Таро говорить про внутрішній пошук і необхідність йти вперед. Це гарний день для роздумів, усамітнення і переоцінки цінностей.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Шістка Жезлів"
Це день перемоги і радісних подій, а карта Таро каже, що ваші зусилля помітять і оцінять. Ви можете досягти успіху в справах або отримати гарну новину. Це сприятливий день для публічних виступів, презентацій і закінчення важливого проєкту.
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