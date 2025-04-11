Гороскоп за картами Таро на 11 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Розклад на тарологічних картах. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 11 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 11 квітня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Вісімка Денарієв"

Сьогодні ви можете відчути прилив мотивації і прагнення до розвитку себе, а карта Таро каже, що ваша наполегливість цього дня матимуть винагороду. Це сприятливий день для отримання нових знань і підвищення кваліфікації, а також для спілкування з керівництвом.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Король Кубків"

Сьогодні ви можете глибше зрозуміти власні почуття і мотиви, а вашим головним союзником стане емоційний інтелект. Карта Таро радить дослухатися до себе, але не закриватися від оточуючих. Це гарний день для творчості та самовираження.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Сьогодні ви можете замислитися над довгостроковими цілями і захочете навести лад у справах, але карта Таро радить не вірити сумнівним порадам. Це гарний час для господарства, покупок або вкладень, а в особистому життя не судіть раніше.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Сьогодні ви можете відчути внутрішній підйом і готовність до дій, але карта Таро радить уникати сварок, особливо через непорозуміння. Цього дня варто бути чіткими у словах і вчинках і тактичними в питаннях сім’ї і роботи.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Сьогоднішній день ви можете провести затишно і тепло, адже карта Таро символізує гармонію і радість від спілкування з близькими. Це гарний день для святкування і зустрічі з друзями, а якщо з кимось у вас були конфлікти, сьогодні варто налагодити стосунки.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Сьогодні відпустіть те, що для вас вже давно не корисно, адже карта Таро символізує завершення і рух вперед. Це може бути закінчення проєкту, стосунків або внутрішнього етапу. Цього дня краще обережно ставитися до себе.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Утримання"

Сьогодні можуть виникнути ситуації, де потрібно тримати баланс і бути дипломатичними, а карта Таро радить знаходити золоту середину у всьому. Це гарний день для медитації, спокійних прогулянок і внутрішнього переосмислення.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Король Жезлів"

Це яскравий і насичений день, адже карта Таро підкреслює ваші вміння надихати і втілювати плани. Також це сприятливий час для початку нових проєктів. В особистому житті ви можете отримати приємні неочікуваності.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Сьогодні ви можете зіштовхнутися з внутрішніми сумнівами або важким вибором, а карта Таро радить дослухатися не лише до розуму, а й до серця. Сміливо звертайтеся за порадою до того, кому ви довіряєте.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Це буде дійсно щасливий день, адже карта Таро говорить про гармонію і сімейне тепло. Можливо ви проведете час з дорогими людьми або отримати гарну новину від близьких. Також у коханні або дружбі можуть бути приємні події.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Ви можете відчути, що настав час відпустити щось важливе, але застаріле, а карта Таро говорить про внутрішній пошук і необхідність йти вперед. Це гарний день для роздумів, усамітнення і переоцінки цінностей.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

Це день перемоги і радісних подій, а карта Таро каже, що ваші зусилля помітять і оцінять. Ви можете досягти успіху в справах або отримати гарну новину. Це сприятливий день для публічних виступів, презентацій і закінчення важливого проєкту.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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