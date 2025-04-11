Гороскоп по картам Таро на 11 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Расклад на тарологических картах. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 11 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 11 апреля 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 11 апреля.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Восьмерка Денариев"

Сегодня вы можете почувствовать прилив мотивации и стремление к развитию себя, а карта Таро говорит, что ваша настойчивость в этот день будет вознаграждена. Это благоприятный день для получения новых знаний и повышения квалификации, а также для общения с руководством.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Король Кубков"

Сегодня вы можете глубже понять собственные чувства и мотивы, а вашим главным союзником станет эмоциональный интеллект. Карта Таро советует прислушиваться к себе, но не закрываться от окружающих. Это хороший день для творчества и самовыражения.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Дама Денариев"

Сегодня вы можете задуматься над долгосрочными целями и захотите навести порядок в делах, но карта Таро советует не верить сомнительным советам. Это хорошее время для хозяйства, покупок или вложений, а в личной жизни не судите раньше времени.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Сегодня вы можете почувствовать внутренний подъем и готовность к действиям, но карта Таро советует избегать ссор, особенно из-за недоразумений. В этот день стоит быть четкими в словах и поступках и тактичными в вопросах семьи и работы.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Сегодняшний день вы можете провести уютно и тепло, ведь карта Таро символизирует гармонию и радость от общения с близкими. Это хороший день для празднования и встречи с друзьями, а если с кем-то у вас были конфликты, сегодня стоит наладить отношения.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Сегодня отпустите то, что для вас уже давно не полезно, ведь карта Таро символизирует завершение и движение вперед. Это может быть окончание проекта, отношений или внутреннего этапа. В этот день лучше осторожно относиться к себе.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Удержание"

Сегодня могут возникнуть ситуации, где нужно держать баланс и быть дипломатичными, а карта Таро советует находить золотую середину во всем. Это хороший день для медитации, спокойных прогулок и внутреннего переосмысления.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Король Жезлов"

Это яркий и насыщенный день, ведь карта Таро подчеркивает ваши умения вдохновлять и воплощать планы. Также это благоприятное время для начала новых проектов. В личной жизни вы можете получить приятные неожиданности.

Знак Зодиака Скорпион Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Сегодня вы можете столкнуться с внутренними сомнениями или трудным выбором, а карта Таро советует прислушаться не только к разуму, но и к сердцу. Смело обращайтесь за советом к тому, кому вы доверяете.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Это будет действительно счастливый день, ведь карта Таро говорит о гармонии и семейном тепле. Возможно вы проведете время с дорогими людьми или получите хорошую новость от близких. Также в любви или дружбе могут быть приятные события.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Вы можете почувствовать, что пришло время отпустить что-то важное, но устаревшее, а карта Таро говорит о внутреннем поиске и необходимости идти вперед. Это хороший день для размышлений, уединения и переоценки ценностей.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

Это день победы и радостных событий, а карта Таро говорит, что ваши усилия заметят и оценят. Вы можете преуспеть в делах или получить хорошую новость. Это благоприятный день для публичных выступлений, презентаций и окончания важного проекта.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака считаются самыми депрессивными из всех.

Ранее мы рассказывали о том, у какого знака Зодиака изменится жизнь в апреле 2025 года.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в апреле 2025 года по Таро.