Гороскоп по картам Таро на 11 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 апреля 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 11 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 11 апреля 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 11 апреля.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Восьмерка Денариев"
Сегодня вы можете почувствовать прилив мотивации и стремление к развитию себя, а карта Таро говорит, что ваша настойчивость в этот день будет вознаграждена. Это благоприятный день для получения новых знаний и повышения квалификации, а также для общения с руководством.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Король Кубков"
Сегодня вы можете глубже понять собственные чувства и мотивы, а вашим главным союзником станет эмоциональный интеллект. Карта Таро советует прислушиваться к себе, но не закрываться от окружающих. Это хороший день для творчества и самовыражения.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Дама Денариев"
Сегодня вы можете задуматься над долгосрочными целями и захотите навести порядок в делах, но карта Таро советует не верить сомнительным советам. Это хорошее время для хозяйства, покупок или вложений, а в личной жизни не судите раньше времени.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Рыцарь Мечей"
Сегодня вы можете почувствовать внутренний подъем и готовность к действиям, но карта Таро советует избегать ссор, особенно из-за недоразумений. В этот день стоит быть четкими в словах и поступках и тактичными в вопросах семьи и работы.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Четверка Жезлов"
Сегодняшний день вы можете провести уютно и тепло, ведь карта Таро символизирует гармонию и радость от общения с близкими. Это хороший день для празднования и встречи с друзьями, а если с кем-то у вас были конфликты, сегодня стоит наладить отношения.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Десятка Мечей"
Сегодня отпустите то, что для вас уже давно не полезно, ведь карта Таро символизирует завершение и движение вперед. Это может быть окончание проекта, отношений или внутреннего этапа. В этот день лучше осторожно относиться к себе.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Удержание"
Сегодня могут возникнуть ситуации, где нужно держать баланс и быть дипломатичными, а карта Таро советует находить золотую середину во всем. Это хороший день для медитации, спокойных прогулок и внутреннего переосмысления.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Король Жезлов"
Это яркий и насыщенный день, ведь карта Таро подчеркивает ваши умения вдохновлять и воплощать планы. Также это благоприятное время для начала новых проектов. В личной жизни вы можете получить приятные неожиданности.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Двойка Мечей"
Сегодня вы можете столкнуться с внутренними сомнениями или трудным выбором, а карта Таро советует прислушаться не только к разуму, но и к сердцу. Смело обращайтесь за советом к тому, кому вы доверяете.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Десятка Кубков"
Это будет действительно счастливый день, ведь карта Таро говорит о гармонии и семейном тепле. Возможно вы проведете время с дорогими людьми или получите хорошую новость от близких. Также в любви или дружбе могут быть приятные события.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Восьмерка Кубков"
Вы можете почувствовать, что пришло время отпустить что-то важное, но устаревшее, а карта Таро говорит о внутреннем поиске и необходимости идти вперед. Это хороший день для размышлений, уединения и переоценки ценностей.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Шестерка Жезлов"
Это день победы и радостных событий, а карта Таро говорит, что ваши усилия заметят и оценят. Вы можете преуспеть в делах или получить хорошую новость. Это благоприятный день для публичных выступлений, презентаций и окончания важного проекта.
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