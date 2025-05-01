Гороскоп за картами Таро на 1 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння тарологині на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 1 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 1 травня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 1 травня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Це емоційно важкий день, коли ви можете відчути роздратування від встановлених правил. Але це сприятливий час для того, щоб згадати про свої пріоритети і не дати іншим втручатися у ваші рішення.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сонце"

Це легкий і радісний день зі світлими моментами. Відпустіть хоча б на якийсь час всі тривоги і зосередьтеся на тому, що зараз у вас є. Зарядіться гарною енергією і зміцніть зв’язок з дорогими людьми.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Це динамічний і насичений подіями день, особливо у професійному плані, але не відволікайтеся на дрібниці. Намагайтеся не вступати в конфлікти і уникайте надмірної різкості у висловлюваннях.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Двійка Денарієв"

Ви можете відчути особливе задоволення, яке пов’язано з родиною і домашніми справами. Сьогодні відкладіть робочі питання і поспілкуйтеся з рідними.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Утримання"

Це гарний день для піклування про здоров’я, а карта Таро радить звернути увагу на фізичну та емоційну рівновагу. Якщо ви давно замислюєтеся над спортом або відмовою від поганих звичок, почніть це сьогодні.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні ви можете бути в центрі гарних і неочікуваних змін. У фінансовій сфері можуть бути приємні сюрпризи у вигляді премій, подарунків або удачних покупок, а у коханні – легкість і успіх.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Світ"

Це гармонійний день, коли ваші плани будуть такими, якими ви їх побудували. Це гарний час для підведення підсумків і оцінки особистих досягнень.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Правосуддя"

Сьогодні будьте уважними до вчинків і оточення, адже можуть виникнути ситуації, де потрібно бути чесними і об’єктивними. Також це сприятливий день для наведення порядку в документах і думках.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Це енергійний день, коли ви відчуєте гарний фізичний і емоційний стан, а карта Таро радить займатися активними діями і сміливо йти вперед.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Відлюдник"

Сьогодні побудьте наодинці із самим собою, адже карта Таро символізує усамітнення. Цього дня відімкніть телефон, відкладіть справи і займіться чимось таким, що приносить вам внутрішню гармонію.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Вежа"

Сьогодні будьте уважними у власних словах і вчинках, адже ваш настрій може змінюватися. Особливо гострими сьогодні можуть стати питання ревнощів або особистих кордонів.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Це важкий день у плані роботи, особливо у стосунках з керівництвом. Але карта Таро радить бути спокійними і уникати різких суджень.

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку знайдуть нову роботу навесні 2025 року за Таро.

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку здійснять свої мрії у травні 2025 року.

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку литимуть сльози в травні 2025 року.