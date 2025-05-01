Гороскоп за картами Таро на 1 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 травня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 1 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 1 травня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 1 травня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Дама Денарієв"
Це емоційно важкий день, коли ви можете відчути роздратування від встановлених правил. Але це сприятливий час для того, щоб згадати про свої пріоритети і не дати іншим втручатися у ваші рішення.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Сонце"
Це легкий і радісний день зі світлими моментами. Відпустіть хоча б на якийсь час всі тривоги і зосередьтеся на тому, що зараз у вас є. Зарядіться гарною енергією і зміцніть зв’язок з дорогими людьми.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Лицар Мечів"
Це динамічний і насичений подіями день, особливо у професійному плані, але не відволікайтеся на дрібниці. Намагайтеся не вступати в конфлікти і уникайте надмірної різкості у висловлюваннях.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Двійка Денарієв"
Ви можете відчути особливе задоволення, яке пов’язано з родиною і домашніми справами. Сьогодні відкладіть робочі питання і поспілкуйтеся з рідними.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Утримання"
Це гарний день для піклування про здоров’я, а карта Таро радить звернути увагу на фізичну та емоційну рівновагу. Якщо ви давно замислюєтеся над спортом або відмовою від поганих звичок, почніть це сьогодні.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Сьогодні ви можете бути в центрі гарних і неочікуваних змін. У фінансовій сфері можуть бути приємні сюрпризи у вигляді премій, подарунків або удачних покупок, а у коханні – легкість і успіх.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Світ"
Це гармонійний день, коли ваші плани будуть такими, якими ви їх побудували. Це гарний час для підведення підсумків і оцінки особистих досягнень.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Правосуддя"
Сьогодні будьте уважними до вчинків і оточення, адже можуть виникнути ситуації, де потрібно бути чесними і об’єктивними. Також це сприятливий день для наведення порядку в документах і думках.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Сімка Жезлів"
Це енергійний день, коли ви відчуєте гарний фізичний і емоційний стан, а карта Таро радить займатися активними діями і сміливо йти вперед.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Відлюдник"
Сьогодні побудьте наодинці із самим собою, адже карта Таро символізує усамітнення. Цього дня відімкніть телефон, відкладіть справи і займіться чимось таким, що приносить вам внутрішню гармонію.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Вежа"
Сьогодні будьте уважними у власних словах і вчинках, адже ваш настрій може змінюватися. Особливо гострими сьогодні можуть стати питання ревнощів або особистих кордонів.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Верховна Жриця"
Це важкий день у плані роботи, особливо у стосунках з керівництвом. Але карта Таро радить бути спокійними і уникати різких суджень.
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