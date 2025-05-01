Гороскоп по картам Таро на 1 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 мая 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 1 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 1 мая 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 1 мая.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Дама Денариев"
Это эмоционально тяжелый день, когда вы можете почувствовать раздражение от установленных правил. Но это благоприятное время для того, чтобы вспомнить о своих приоритетах и не дать другим вмешиваться в ваши решения.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Солнце"
Это легкий и радостный день со светлыми моментами. Отпустите хотя бы на какое-то время все тревоги и сосредоточьтесь на том, что сейчас у вас есть. Зарядитесь хорошей энергией и укрепите связь с дорогими людьми.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Рыцарь Мечей"
Это динамичный и насыщенный событиями день, особенно в профессиональном плане, но не отвлекайтесь по пустякам. Старайтесь не вступать в конфликты и избегайте чрезмерной резкости в высказываниях.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Двойка Денариев"
Вы можете почувствовать особое удовольствие, которое связано с семьей и домашними делами. Сегодня отложите рабочие вопросы и пообщайтесь с родными.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Удержание"
Это хороший день для заботы о здоровье, а карта Таро советует обратить внимание на физическое и эмоциональное равновесие. Если вы давно задумываетесь над спортом или отказом от плохих привычек, начните это сегодня.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Сегодня вы можете быть в центре хороших и неожиданных перемен. В финансовой сфере могут быть приятные сюрпризы в виде премий, подарков или удачных покупок, а в любви — легкость и успех.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Мир"
Это гармоничный день, когда ваши планы будут такими, какими вы их построили. Это хорошее время для подведения итогов и оценки личных достижений.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Правосудие"
Сегодня будьте внимательными к поступкам и окружению, ведь могут возникнуть ситуации, где нужно быть честными и объективными. Также это благоприятный день для наведения порядка в документах и мыслях.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Семерка Жезлов"
Это энергичный день, когда вы почувствуете хорошее физическое и эмоциональное состояние, а карта Таро советует заниматься активными действиями и смело идти вперед.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Отшельник"
Сегодня побудьте наедине с самим собой, ведь карта Таро символизирует уединение. В этот день отключите телефон, отложите дела и займитесь чем-то таким, что приносит вам внутреннюю гармонию.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Башня"
Сегодня будьте внимательны в собственных словах и поступках, ведь ваше настроение может меняться. Особенно острыми сегодня могут стать вопросы ревности или личных границ.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Верховная Жрица"
Это трудный день в плане работы, особенно в отношениях с руководством. Но карта Таро советует быть спокойными и избегать резких суждений.
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