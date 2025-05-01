Гороскоп по картам Таро на 1 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание таролога на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 1 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 1 мая 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Дама Денариев"

Это эмоционально тяжелый день, когда вы можете почувствовать раздражение от установленных правил. Но это благоприятное время для того, чтобы вспомнить о своих приоритетах и не дать другим вмешиваться в ваши решения.

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Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Солнце"

Это легкий и радостный день со светлыми моментами. Отпустите хотя бы на какое-то время все тревоги и сосредоточьтесь на том, что сейчас у вас есть. Зарядитесь хорошей энергией и укрепите связь с дорогими людьми.

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Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Это динамичный и насыщенный событиями день, особенно в профессиональном плане, но не отвлекайтесь по пустякам. Старайтесь не вступать в конфликты и избегайте чрезмерной резкости в высказываниях.

Рак (22 июня — 22 июля)

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Карта Таро "Двойка Денариев"

Вы можете почувствовать особое удовольствие, которое связано с семьей и домашними делами. Сегодня отложите рабочие вопросы и пообщайтесь с родными.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Удержание"

Это хороший день для заботы о здоровье, а карта Таро советует обратить внимание на физическое и эмоциональное равновесие. Если вы давно задумываетесь над спортом или отказом от плохих привычек, начните это сегодня.

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Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня вы можете быть в центре хороших и неожиданных перемен. В финансовой сфере могут быть приятные сюрпризы в виде премий, подарков или удачных покупок, а в любви — легкость и успех.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Мир"

Это гармоничный день, когда ваши планы будут такими, какими вы их построили. Это хорошее время для подведения итогов и оценки личных достижений.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Правосудие"

Сегодня будьте внимательными к поступкам и окружению, ведь могут возникнуть ситуации, где нужно быть честными и объективными. Также это благоприятный день для наведения порядка в документах и мыслях.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Это энергичный день, когда вы почувствуете хорошее физическое и эмоциональное состояние, а карта Таро советует заниматься активными действиями и смело идти вперед.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня побудьте наедине с самим собой, ведь карта Таро символизирует уединение. В этот день отключите телефон, отложите дела и займитесь чем-то таким, что приносит вам внутреннюю гармонию.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Башня"

Сегодня будьте внимательны в собственных словах и поступках, ведь ваше настроение может меняться. Особенно острыми сегодня могут стать вопросы ревности или личных границ.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Это трудный день в плане работы, особенно в отношениях с руководством. Но карта Таро советует быть спокойными и избегать резких суждений.

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